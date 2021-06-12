В прошлом году средний срок возврата составлял более чем два года, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое есть в распоряжении ТАСС. При этом в 2020 году срок погашения вырос относительно 2019 года более чем на семь месяцев.

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С чего всё началось Россияне стали быстрее возвращать долги коллекторам в 2021 году Россияне в среднем возвращают в 2021 году просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии, за один год и 10 месяцев. ТАСС 20:03