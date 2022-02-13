"Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан - заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах", - указывают эксперты НБКИ и IDF Eurasia.