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Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»

Доля займов «до зарплаты» и кредитов на товары и услуги (POS) выросла в 2021 г. на 0,5 п. п. и 3,3 п. п., говорится в исследовании группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Ведомости
В прошлом году относительно 2020 года отмечено повышение спроса на микрозаймы типа PDL — займы до зарплаты сроком до 30 дней, и POS-микрозаймы — кредиты в торговых точках.
Реальное время
"Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан - заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах", - указывают эксперты НБКИ и IDF Eurasia.
ТАСС
Финансовый аналитик Юрий Ершов ранее заявил, что долговая нагрузка российских граждан снизится в связи с ограничением срока выдачи кредитов, поскольку долгосрочные договоры с банками не всегда бывают выгодными.
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