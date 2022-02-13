Доля займов «до зарплаты» и кредитов на товары и услуги (POS) выросла в 2021 г. на 0,5 п. п. и 3,3 п. п., говорится в исследовании группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан - заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах", - указывают эксперты НБКИ и IDF Eurasia.
Финансовый аналитик Юрий Ершов ранее заявил, что долговая нагрузка российских граждан снизится в связи с ограничением срока выдачи кредитов, поскольку долгосрочные договоры с банками не всегда бывают выгодными.
Ведущий программы State of the Union Джейк Таппер спросил, когда власти США ожидают «начала боевых действий» со стороны России, а также попросил Салливана прокомментировать данные американской разведки о том, что предполагаемое «вторжение» начнется 16 февраля.
Итоговые расклады для России по плей-офф Олимпиады: сетка четвертьфиналов и потенциальные соперники В квалификационном раунде во вторник, 15 февраля, сыграют следующие пары: Канада (5) — Китай (12); Дания (6) — Латвия (11); Чехия (7) — Швейцария (10); Словакия (8) — Германия (9).