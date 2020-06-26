Экономика

АБНАБНРоссияне стали чаще делать вклады до востребования

Российские вкладчики в мае этого года изменили сберегательную тактику. Так, объём вкладов в российских банках на срок более одного года за месяц сократился на 150 млрд рублей. При этом на 50 млрд рублей вырос общий объем вкладов до востребования.
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с чего всё началось
В «Газпромбанке» отметили, что в апреле клиенты были взволнованы ситуацией с пандемий коронавируса и не знали, чего ждать, поэтому переводили средства на накопительные счета, с которых деньги можно снять с минимальными потерями, пишет «Коммерсант
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