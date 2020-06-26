Экономика
АБНРоссияне стали чаще делать вклады до востребования
Российские вкладчики в мае этого года изменили сберегательную тактику. Так, объём вкладов в российских банках на срок более одного года за месяц сократился на 150 млрд рублей. При этом на 50 млрд рублей вырос общий объем вкладов до востребования.
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с чего всё началось
В «Газпромбанке» отметили, что в апреле клиенты были взволнованы ситуацией с пандемий коронавируса и не знали, чего ждать, поэтому переводили средства на накопительные счета, с которых деньги можно снять с минимальными потерями, пишет «Коммерсант».ФАНвчера в 04:42
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Чем Китай напугал США больше, чем Россия?
Вашингтон, 29 июня 2020, 01:58 — REGNUM Может быть, привычка воспринимать Россию как «врага №1» для США, сыграла шутку с теми, кто не заметил, как это место плавно перешло к Китаю.
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Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
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В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
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Отключение Китая от SWIFT ознаменует крах доллара в мировой торговле
Правительство Китая заявило о подготовке к возможному отказу страны от долларовых платежных систем SWIFT и CHIPS, являющихся основной при проведении платежей в международной торговле.
Вечерний курьер 06:39
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В Санкт-Петербурге состоялось ежегодное празднование Всероссийского выпускного вечера.
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В качестве подозреваемых по уголовному делу задержаны четверо жителей села Мильково 20-30 лет, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности.
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Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 в 2022 году
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На портале Auto.ru выставлена на продажу очень редкая модификация «Волги» - ГАЗ-3111.
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Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
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Пожарные спасли 7 человек из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из квартир были эвакуированы 7 человек.
Российская газета 17:55
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Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
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Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
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В Китае назвали три недостатка россиянок
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«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в 28-м туре Серии А
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