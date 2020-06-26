Экономика

АБНАБНРоссияне стали чаще делать вклады до востребования

Российские вкладчики в мае этого года изменили сберегательную тактику. Так, объём вкладов в российских банках на срок более одного года за месяц сократился на 150 млрд рублей. При этом на 50 млрд рублей вырос общий объем вкладов до востребования.
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с чего всё началось

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ25 июня в 15:22

Подробнее о событии

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Piter.tvвчера в 15:00

Россияне начали перекладывать деньги во вклады до востребования

Саминвестор26 июня в 00:28

Россияне стали чаще выбирать банковские вклады «до востребования»

ФАНвчера в 04:42

Накопительные счета стали набирать популярность в России

Народные новостивчера в 03:40

Россияне стали чаще делать вклады до востребования

АБН26 июня в 04:27

Российские вкладчики изменили сберегательную тактику

ИА Красная Веснавчера в 09:55

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Коммерсантъ25 июня в 15:22
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Российская газета вчера в 13:38
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Общество

Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
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Происшествия

Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре

Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
7,5K
Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

Интерфакс 02:10
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
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Футбол

Романцев осудил Гончаренко за отъезд в Белоруссию

Заслуженный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал реакцию главного тренера ЦСКА Виктором Гончаренко на разгромное поражение от «Зенита» (0:4) 20 июня в домашнем матче 23-го тура РПЛ.
ProstoProSport вчера в 03:32
Здоровье

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
5
Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
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Происшествия

Против убившего хаски челябинца составили два протокола

REGNUM 03:11
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Политика

Facebook изменил написание Киева

В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия вчера в 09:42
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Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 26 июня в 13:26
2,3K
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,6K
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
1
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
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Футбол

«Манчестер Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда устроит для "Ливерпуля" чемпионский коридор перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка

РИА Новости 00:07
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Игры

Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine

Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
22
Происшествия

Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет

Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Rambler News Service вчера в 01:49
5,7K
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
1
Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
526
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

Голосование продлится до 1 июля. За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек.
Piter.tv вчера в 08:57
637
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
1,1K
Политика

Власти Египта готовы закупить 500 российских танков Т-90МС

Каир, 27 июня 2020, 22:36 — REGNUM Правительство Египта выразило желание закупить 500 российских танков Т-90МС.
REGNUM вчера в 15:36
5
Культура

Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова

Деловое.ТВ вчера в 08:32
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал требуемую семьей погибшего сумму компенсации

Уралинформбюро 26 июня в 09:27
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Происшествия

В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана

В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия вчера в 15:37
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 26 июня в 09:32
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Здоровье

Украина продолжает ставить антирекорды по заболеваемости коронавирусом

Ситуация с эпидемией коронавируса на Украине продолжает стремительно ухудшаться — вчерашний абсолютный антирекорд по числу новых зараженных сегодня снова оказался побит.
Евразия Daily 25 июня в 04:44
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