Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.

с чего всё началось

Российские вкладчики в мае этого года изменили сберегательную тактику. Так, объём вкладов в российских банках на срок более одного года за месяц сократился на 150 млрд рублей. При этом на 50 млрд рублей вырос общий объем вкладов до востребования.

Россияне стали чаще делать вклады до востребования

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