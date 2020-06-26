Экономика
АБНРоссияне стали чаще делать вклады до востребования
Российские вкладчики в мае этого года изменили сберегательную тактику. Так, объём вкладов в российских банках на срок более одного года за месяц сократился на 150 млрд рублей. При этом на 50 млрд рублей вырос общий объем вкладов до востребования.
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с чего всё началось
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.Коммерсантъ25 июня в 15:22
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Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Российская газета вчера в 13:38
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений
Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
Происшествия
Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре
Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
Футбол
Романцев осудил Гончаренко за отъезд в Белоруссию
Заслуженный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал реакцию главного тренера ЦСКА Виктором Гончаренко на разгромное поражение от «Зенита» (0:4) 20 июня в домашнем матче 23-го тура РПЛ.
ProstoProSport вчера в 03:32
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
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Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия вчера в 09:42
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 26 июня в 13:26
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
Футбол
«Манчестер Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда устроит для "Ливерпуля" чемпионский коридор перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
РИА Новости 00:07
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
Происшествия
Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет
Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Rambler News Service вчера в 01:49
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
Голосование продлится до 1 июля. За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек.
Piter.tv вчера в 08:57
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Политика
Власти Египта готовы закупить 500 российских танков Т-90МС
Каир, 27 июня 2020, 22:36 — REGNUM Правительство Египта выразило желание закупить 500 российских танков Т-90МС.
REGNUM вчера в 15:36
Культура
Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова
Деловое.ТВ вчера в 08:32
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал требуемую семьей погибшего сумму компенсации
Уралинформбюро 26 июня в 09:27
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия вчера в 15:37
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 26 июня в 09:32
Здоровье
Украина продолжает ставить антирекорды по заболеваемости коронавирусом
Ситуация с эпидемией коронавируса на Украине продолжает стремительно ухудшаться — вчерашний абсолютный антирекорд по числу новых зараженных сегодня снова оказался побит.
Евразия Daily 25 июня в 04:44