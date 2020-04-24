Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).

с чего всё началось

Заемщики в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов. Активнее всего гасили кредиты наличными, займы на покупку товаров и задолженность по кредитным картам, на которые пришлось 67% от всех досрочных выплат в месяце. Россияне досрочно гасят и ипотеку.

Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты на фоне кризиса

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