Россияне стали чаще экономить на бензине
Более доступный бензин марки АИ-92 в 2020 году стали покупать на 60% чаще, чем в прошлом, из-за увеличения числа поездок по России, заявили исследователи банка «Русский стандарт». По данным аналитиков, спрос на покупку бензина из-за закрытых границ в стране заметно вырос.В источнике
С чего всё началось
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
РИА Новости20:27
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