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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Россияне стали чаще экономить на бензине

Более доступный бензин марки АИ-92 в 2020 году стали покупать на 60% чаще, чем в прошлом, из-за увеличения числа поездок по России, заявили исследователи банка «Русский стандарт». По данным аналитиков, спрос на покупку бензина из-за закрытых границ в стране заметно вырос.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Россияне стали чаще экономить на бензине

Общественная служба новостей21:03
REGNUM

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

REGNUM21:34
Московский Комсомолец

Аналитики выяснили, что россияне начали экономить на бензине

Московский Комсомолец21:11
Телеканал 360°

Россияне предпочли бензин Аи-92 более дорогому Аи-95

Телеканал 360°21:05
РЕН ТВ

Водители в России стали больше экономить на бензине

РЕН ТВ22:02
ПРАЙМ

Россияне стали больше экономить на бензине - исследование

ПРАЙМ20:30
РИА Новости

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование

РИА Новости20:27

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
РИА Новостивчера в 06:24
6,8K

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
1,2K

В Росгидромете посоветовали идти за грибами и ехать к морю

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин посоветовал жителям Центральной России отправляться за грибами, а также отметил, что на южных российских курортах стоит великолепная погода.
Известия22:29

AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия.
Megaobzor.com10 сентября в 14:09
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Минпромторг не поддержал введение двойных ценников в магазинах

Минпромторг считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах, заявил «Ведомостям» через пресс-службу статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя инициативу Союза потребителей России ввести двойные ценники в магазинах, на которых указывалась бы стоимость упаковки товара и его цена за 1 л или 1 кг.
Ведомостивчера в 08:35
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
1,7K

Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском21:18

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ruвчера в 10:07
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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