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Более доступный бензин марки АИ-92 в 2020 году стали покупать на 60% чаще, чем в прошлом, из-за увеличения числа поездок по России, заявили исследователи банка «Русский стандарт». По данным аналитиков, спрос на покупку бензина из-за закрытых границ в стране заметно вырос.