Экономика
Национальное Аграрное АгентствоРоссияне стали больше есть красной икры
Если в 2018-м в России было 29,5 процента семей, которые делали себе бутерброд с красной икрой хотя бы одни раз в год, то теперь таковых 33 процента. Потребление этого деликатеса в общем выросло на 22 процента, то есть его стали есть не только чаще, но и большими порциями.
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с чего всё началось
Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:12, Вашингтон
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