Экономика

РБКРБКРоссияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

В марте клиенты российских банков стали активнее закрывать кредиты. Количество досрочных погашений выросло на 4,8% по сравнению с февралем и на 8,4% в годовом выражении, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК).
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с чего всё началось

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).
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Россияне стремятся избавиться от долгов по кредитам и гасят их досрочно

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Коммерсантъ01:54

Россияне на фоне кризиса стали чаще гасить кредиты

Фонтанка.Ру01:12

Россияне стали чаще досрочно закрывать кредиты на фоне кризиса

Forbes02:35
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Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
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Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет

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