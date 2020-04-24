Экономика

РБКРБКРоссияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

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Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).
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На фоне кризиса россияне стали чаще закрывать кредиты досрочно

Коммерсантъ01:54

Россияне на фоне кризиса стали чаще гасить кредиты

Фонтанка.Ру01:12

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Banknn.ru21 апреля в 05:31

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

РБК00:00
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Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля.
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Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
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Российская газета 02:02
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
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В России начались продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE по цене от 39990 рублей, передает ТАСС.
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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Общество

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Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
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Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

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Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии

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В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей

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