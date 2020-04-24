Экономика
РБКРоссияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).
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Футбол
Футболист «Монпелье» попал в реанимацию с симптомами коронавируса
Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниор Самбия находится в отделении интенсивной терапии с симптомами коронавируса.
Известия вчера в 21:47
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов
При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
РБК 01:30
Общество
Жителям Чехии разрешили поездки за границу
Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля.
Коммерсантъ вчера в 19:29
Армия и оружие
На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ
Rusvesna.su вчера в 15:39
Финансы
Пока рано: Центральный банк РФ призвали не понижать ключевую ставку
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет рассматривать снижение ключевой ставки в качестве основного сценария.
REGNUM вчера в 11:28
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
Армия и оружие
Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет
Народные новости вчера в 03:54
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Армия и оружие
Армия САР подготовила полевые госпитали для больных коронавирусом
Полевые госпитали, которые сирийская армия разворачивает на освобожденных от террористов территориях, уже принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.
ТК Звезда вчера в 22:40
Политика
Совфед проанализирует закон о контрсанкциях
Закон позволяет запрещать или ограничить ввоз в Россию продукции или сырья "недружественными иностранными государствами".
Коммерсантъ вчера в 18:27
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Происшествия
В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища
Российская газета 02:02
Здоровье
В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
REGNUM вчера в 02:41
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все российские регионы.
Комсомольская правда 22 апреля в 22:10
Гаджеты
В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE
В России начались продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE по цене от 39990 рублей, передает ТАСС.
Полит.ру вчера в 22:58
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Общество
Гумерова: дистанционное обучение не заменит традиционную школу
Дистанционное обучение не сможет полностью заменить традиционную форму образования, считает сенатор Лилия Гумерова.
Вместе-РФ вчера в 12:19
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку
Ведомости вчера в 16:15
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом
23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии
Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.Кроме того, отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные данные о безработице в стране будут известны через время.
Взгляд.ру вчера в 14:33
Общество
ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
Происшествия
В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей
В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 11:39