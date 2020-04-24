Экономика
РБКРоссияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
В марте клиенты российских банков стали активнее закрывать кредиты. Количество досрочных погашений выросло на 4,8% по сравнению с февралем и на 8,4% в годовом выражении, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК).
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с чего всё началось
Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).РБК00:00
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Общество
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Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
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Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
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Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске
ТАСС 05:13
Политика
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Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
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НТВ 05:55
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Общество
Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Шоу-бизнес
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iReactor вчера в 13:55