Экономика

МИР 24МИР 24Россияне стали чаще использовать систему быстрых платежей

В связи с распространением коронавируса россияне сделали в мае свыше двух млн переводов с помощью системы быстрых платежей на сумму более 20 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк.
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с чего всё началось

Россияне стали чаще пользоваться системой быстрых платежей

Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке.
Известиявчера в 12:00

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«Известия»: россияне перевели более 20 млрд руб. через Систему быстрых платежей в мае

ТАССвчера в 20:46

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Интерфакс02:09

В мае россияне перевели более 20 млрд руб. через СБП

Коммерсантъвчера в 21:17

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Россияне стали чаще использовать систему быстрых платежей

МИР 24вчера в 13:56

Россияне стали чаще использовать систему быстрых платежей из-за коронавируса

Вечерняя Москвавчера в 13:31
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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Происшествия

«Люди верят в халяву»: в Челнах – «квартирный МММ» на 180 миллионов

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БИЗНЕС Online 04:57
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Общество

В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов

В Минтрансе отметили, что ведомство будет предпринимать все усилия для выполнения противоэпидемиологических мер при восстановлении авиасообщения внутри страны.
РИА Новости 08:52
Общество

Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня

Ограничения на работу спортивной индустрии в Москве будут сняты 23 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.
РБК 08:15
Политика

Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание

Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Происшествия

В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня

РИА Новости 08:36
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Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Общество

Выпускникам разрешили подавать документы в вузы до ЕГЭ

Российские выпускники в 2020 году смогут подавать заявления на поступление в вузы без результатов ЕГЭ.
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Наука

Египетская мумия птицы оказалась человеческим плодом

Мумия оказалась останками сильно деформированного человеческого плода.
Южный Федеральный вчера в 10:48
Здоровье

Минздрав решил ввести нормы времени посещения врачей

Больше всех времени посвятит больному фтизиатр – 35 минут При этом заполнять документы врач должен не более 40% от времени приема.
RuNews24.ru 08:56
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Общество

Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб

Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.
REGNUM 08:44
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Экономика

Строители Урала предложили снизить ставку по ипотеке до 1 процента

Ассоциация строителей Урала предложила предпринимательским объединениям обратиться к Правительству РФ с инициативой снизить процентную ставку по ипотеке до 1%. По мнению президента ассоциации Вячеслава Трапезникова, проект «Ипотека 1.0» способен укрепить веру в будущее для многих семей, для которых вопрос покупки квартиры в нынешнее время является очень острым.
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Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

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В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке

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Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение

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Перезапуск Ghost’n Goblins, Dead Rising 5 в стиле Dark Souls и возрождение Dino Crisis: какие игры не выпустила Capcom Vancouver

За три года Dead Rising 5 пережила несколько итераций, включая своеобразный аналог Dark Souls, но в итоге пала жертвой отсутствия чёткого видения.
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Политика

Российские дипломаты покинули Прагу

Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Коммерсантъ вчера в 17:43
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Происшествия

В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
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Футбол

Футболист «Локомотива» Баринов не болел коронавирусом

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.
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Ответственные за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» остались без работы

Собеседник издания, близкий к 307-му департаменту «Газпрома», рассказал «Ленте.ру», что Филиппова «попросили» — он сам написал заявление, другой источник в «Газпроме» подтвердил, что топ-менеджер останется без работы.
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Ученый уверен, что инопланетян мы никогда не увидим

Ученый уверен, что инопланетян мы никогда не увидим.
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Космос

NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

Аргументы и Факты 05 июня в 23:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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