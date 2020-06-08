Экономика
МИР 24Россияне стали чаще использовать систему быстрых платежей
В связи с распространением коронавируса россияне сделали в мае свыше двух млн переводов с помощью системы быстрых платежей на сумму более 20 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк.
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с чего всё началось
Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке.Известиявчера в 12:00
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Россияне стали чаще использовать систему быстрых платежей из-за коронавируса
Вечерняя Москвавчера в 13:31
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Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
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Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
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Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Оставшиеся без квартир приобретатели насчитали ущерб больше, чем в уголовном деле, — около 200 млн рублей, а всего таких покупателей, по их мнению, около 250 человек, утверждает Сайфуллина.
БИЗНЕС Online 04:57
Общество
В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов
В Минтрансе отметили, что ведомство будет предпринимать все усилия для выполнения противоэпидемиологических мер при восстановлении авиасообщения внутри страны.
РИА Новости 08:52
Общество
Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня
Ограничения на работу спортивной индустрии в Москве будут сняты 23 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.
РБК 08:15
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Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Происшествия
В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня
РИА Новости 08:36
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Выпускникам разрешили подавать документы в вузы до ЕГЭ
Российские выпускники в 2020 году смогут подавать заявления на поступление в вузы без результатов ЕГЭ.
Общественное телевидение России 08:35
Наука
Египетская мумия птицы оказалась человеческим плодом
Мумия оказалась останками сильно деформированного человеческого плода.
Южный Федеральный вчера в 10:48
Здоровье
Минздрав решил ввести нормы времени посещения врачей
Больше всех времени посвятит больному фтизиатр – 35 минут При этом заполнять документы врач должен не более 40% от времени приема.
RuNews24.ru 08:56
Общество
Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб
Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.
REGNUM 08:44
Экономика
Строители Урала предложили снизить ставку по ипотеке до 1 процента
Ассоциация строителей Урала предложила предпринимательским объединениям обратиться к Правительству РФ с инициативой снизить процентную ставку по ипотеке до 1%. По мнению президента ассоциации Вячеслава Трапезникова, проект «Ипотека 1.0» способен укрепить веру в будущее для многих семей, для которых вопрос покупки квартиры в нынешнее время является очень острым.
ФедералПресс 07:27
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Россия уточнила глубину Марианской впадины
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Перезапуск Ghost’n Goblins, Dead Rising 5 в стиле Dark Souls и возрождение Dino Crisis: какие игры не выпустила Capcom Vancouver
За три года Dead Rising 5 пережила несколько итераций, включая своеобразный аналог Dark Souls, но в итоге пала жертвой отсутствия чёткого видения.
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Российские дипломаты покинули Прагу
Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Происшествия
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов не болел коронавирусом
Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Ответственные за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» остались без работы
Собеседник издания, близкий к 307-му департаменту «Газпрома», рассказал «Ленте.ру», что Филиппова «попросили» — он сам написал заявление, другой источник в «Газпроме» подтвердил, что топ-менеджер останется без работы.
Lenta.ru 04:19
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Ученый уверен, что инопланетян мы никогда не увидим
Ученый уверен, что инопланетян мы никогда не увидим.
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NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции
Аргументы и Факты 05 июня в 23:44