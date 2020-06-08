Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке.

с чего всё началось

В связи с распространением коронавируса россияне сделали в мае свыше двух млн переводов с помощью системы быстрых платежей на сумму более 20 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк.

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