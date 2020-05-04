Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.

с чего всё началось

В период самоизоляции россияне стали чаще приобретать цифровые карты банков. Об этом 4 мая сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных учреждений. При это ряд банков, включая «Открытие» и Промсвязьбанк, ранее не имели такого продукта, но начали их выпускать.

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