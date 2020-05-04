Общество

KM.ruKM.ruРоссияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты

В период самоизоляции россияне стали чаще приобретать цифровые карты банков. Об этом 4 мая сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных учреждений. При это ряд банков, включая «Открытие» и Промсвязьбанк, ранее не имели такого продукта, но начали их выпускать.
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с чего всё началось

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.
РБК02:00

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Россияне стали чаще оформлять электронные банковские карты

News.ru07:30

Россияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты на фоне COVID-19

Коммерсантъ02:51

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Pravda.Ru04:26

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

РБК05:16

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время карантина

ФедералПресс04:00

Российские банки увеличили выпуск цифровых карт

ГЛАС.RU03:08

Банки в РФ увеличили объем выпуска цифровых карт

Аргументы и Факты06:21
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В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения

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