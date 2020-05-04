Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.

с чего всё началось

В период самоизоляции россияне стали чаще приобретать цифровые карты банков. Об этом 4 мая сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных учреждений. При это ряд банков, включая «Открытие» и Промсвязьбанк, ранее не имели такого продукта, но начали их выпускать.

Общество Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,5K

Политика Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России. 231

Общество Онищенко озвучил прогноз по вспышке коронавируса Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал предположение, что в будущем коронавирус COVID-19 не будет «остановлен» в полном смысле этого слова, однако ситуация его циркуляцию должно быть возможно вывести «на доэпидемический уровень». 7

Общество Коронавирус выявлен у 1384 российских военных Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве. 241

Политика Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». 120

Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года. 113

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Политика Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.

Политика Маулен Ашимбаев стал спикером сената Казахстана вместо Назарбаевой Указ о назначении Маулена Ашимбаева депутатом сената парламента ранее подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Здоровье Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.

Энергетика Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. 23

Общество Вирусолог назвал меры, которые останутся после ослабления самоизоляции Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с "НСН" рассказал, что при ослаблении режима самоизоляции ограничительные меры нужно сохранить для пожилых. 6

Армия и оружие Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".

Здоровье Врач оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса в России Если не получится снизить скорость распространения коронавируса, осенью россиян может ожидать вторая волна пандемии, заявил в интервью "Российской газете" доктор медицинских наук Антон Ершов. 1

Футбол «Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним форвардом «Витории» 16-летний футболист португальского клуба "Витория Гимарайнш" Эркулану Набиан попал под трансферный прицел сразу двух грандов европейского футбола.