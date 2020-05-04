Общество
KM.ruРоссияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты
В период самоизоляции россияне стали чаще приобретать цифровые карты банков. Об этом 4 мая сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных учреждений. При это ряд банков, включая «Открытие» и Промсвязьбанк, ранее не имели такого продукта, но начали их выпускать.
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с чего всё началось
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.РБК02:00
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Армия и оружие
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Происшествия
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Воронежский городской портал 03:52
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
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Власти Усинска (Республика Коми) распорядились снять баннер с финским солдатом, который установили на одном из домов в преддверии Дня Победы.
РИА Новости 09:09
Авто
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Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
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Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12
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РБК 02 мая в 13:56
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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
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