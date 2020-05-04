Общество

KM.ruKM.ruРоссияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты

В период самоизоляции россияне стали чаще приобретать цифровые карты банков. Об этом 4 мая сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных учреждений. При это ряд банков, включая «Открытие» и Промсвязьбанк, ранее не имели такого продукта, но начали их выпускать.
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с чего всё началось

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.
РБК02:00

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Россияне стали чаще оформлять электронные банковские карты

News.ru07:30

РБК: россияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты в период самоизоляции

ТАСС07:11

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

Pravda.Ru04:26

Банки в РФ увеличили объем выпуска цифровых карт

Аргументы и Факты06:21

Российские банки увеличили выпуск цифровых карт

ГЛАС.RU03:08

Россияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты на фоне COVID-19

Коммерсантъ02:51

Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции

РБК02:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество

Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

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ПРАЙМ 19:09
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Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем

РБК 15:37
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Здоровье

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Общество

Минздрав заявил о сохранении части ограничений до появления вакцины

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Политика

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РБК 19:35
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Армия и оружие

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Музыка

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Общество

Онищенко озвучил прогноз по вспышке коронавируса

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Московский Комсомолец 10:43
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Общество

Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

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Происшествия

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Воронежский городской портал 03:52
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество

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Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

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РИА Новости 09:09
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Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Маулен Ашимбаев стал спикером сената Казахстана вместо Назарбаевой

Указ о назначении Маулена Ашимбаева депутатом сената парламента ранее подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире

По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.
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Гаджеты

Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12

Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
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Игры

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum

В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 11:44
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Общество

Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом

Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
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Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с "НСН" рассказал, что при ослаблении режима самоизоляции ограничительные меры нужно сохранить для пожилых.
РИА Новости 07:29
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Армия и оружие

Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
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Если не получится снизить скорость распространения коронавируса, осенью россиян может ожидать вторая волна пандемии, заявил в интервью "Российской газете" доктор медицинских наук Антон Ершов.
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16-летний футболист португальского клуба "Витория Гимарайнш" Эркулану Набиан попал под трансферный прицел сразу двух грандов европейского футбола.
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СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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