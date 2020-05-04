Общество
KM.ruРоссияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты
В период самоизоляции россияне стали чаще приобретать цифровые карты банков. Об этом 4 мая сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных учреждений. При это ряд банков, включая «Открытие» и Промсвязьбанк, ранее не имели такого продукта, но начали их выпускать.
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с чего всё началось
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций. Ряд банков, которые раньше не выпускали такие карты, решили начать их эмиссию.РБК02:00
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Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
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Патриарх Кирилл попросил богатых прихожан помочь священникам
URA.Ru вчера в 20:23
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Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Наука
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Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 02 мая в 04:54
Кино
Покончил с собой сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки
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Live24 вчера в 01:39
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
Обвиняемого в подбросе наркотиков транспортного полицейского взяли под стражу в зале суда
30 апреля Калининградский областной суд из-за процессуальных нарушений вернул материал об избрании меры пресечения экс-полицейскому в районный суд на новое рассмотрение.
Клопс 08:47
Общество
Вирусолог сообщил о нормализации ситуации с коронавирусом в России
В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист заявил, что эта ситуация справедлива и для России.
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Авто
Названа страна, где за месяц не было реализовано ни одного автомобиля
Если в США или России дела с продажей новых машин из-за пандемии коронавируса идут плохо, то есть страна, где в прошлом месяце не продали ни одного автомобиля.
SpeedMe 01:58
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
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Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Здоровье
Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса
Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.
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Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Общество
Замминистра ЖКХ Забайкалья ответил противникам цифровых пропусков
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Чита.Ру 09:03
Общество
Гимнастка Солдатова показала новый бордовый обтягивающий костюм
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На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
РИА Новости 09:56
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
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Вести.Ru 02 мая в 04:54
Здоровье
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Сотрудник Покровской больницы Сергей Саяпин, который переболел коронавирусной инфекцией, считает, что пока лучше воздержаться от походов в салоны красоты и парикмахерские.
iReactor 05:50
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely появился у дилеров
Автомобиль позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 01:05
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Политика
Украина начала подготовку к выходу из карантина
Ограничительные меры, введенные на Украине для борьбы с коронавирусом, будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начнется подготовка к выводу страны из карантина.
Российская газета 09:20