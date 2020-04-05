Экономика

Deita.ruDeita.ruРоссияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне эпидемии

Аналитики отмечают, что главной причиной повышения спроса на микрозаймы стала эпидемия коронавируса. Из-за неё людям стало не хватать от 10 до 20% своего обычного дохода для удовлетворения самых базовых нужд.
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с чего всё началось

Исследование: спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 21:01

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Граждане РФ начали массово брать микрозаймы для покупки продовольствия

ИА Красная Весна02:15

В РФ вырос спрос на микрозаймы для покупки товаров первой необходимости

News.ruвчера в 21:40

Аналитики: Количество микрозаймов в России увеличилось на треть

Online47.ruвчера в 22:50

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Аргументы и Фактывчера в 21:51

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:48

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:52

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

ПРАЙМвчера в 20:45
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 03 апреля в 08:22
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск вчера в 04:31
Здоровье

Власти должны срочно спасать людей и государства

Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Rusvesna.su 00:30
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Lenta.ru вчера в 18:44
Общество

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Газета.Ru 02:13
Гаджеты

Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google

Xiaomi совершенно непрозрачно намекает на то, что линейка смартфонов Huawei P40, которая появится в продаже уже на следующей неделе, не имеет возможности обеспечить своих клиентов сервисами и приложениям Google, в том числе и не имеет доступа к магазину Google Play.
Letnews.ru 02:27
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось

Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 09:00
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
РИА Новости вчера в 17:30
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения добычи нефти

Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.
RT на русском вчера в 16:19
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Культура

Лучшие сервисы для просмотра фильмов и сериалов

Подготовили для вас подборку лучших стриминговых сервисов видео и сериалов.
ITZine.ru 02 апреля в 04:23
Общество

На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования

Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 03:16
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия вчера в 21:02
Общество

В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
РБК 03:20
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 03 апреля в 13:40
Футбол

Кэхилл перестал уважать Сарри после совместной работы в «Челси»

Газета.Ru 01:58
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня 02 апреля в 04:50
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.
Vevby.ru 03 апреля в 13:47
Общество

Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества

На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".
Российская газета вчера в 23:30
Общество

Эксперты оценили риск передачи коронавирусной инфекции через насекомых

Учёный рассказал, что в Китае было проведено специально исследование, показавшее, что насекомые не могут разносить COVID-19.
REGNUM 01:29
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Общество

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму

В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
ИА Крыминформ 03:19
Космос

Марсоход Perseverance оснастили колёсами

Следует отметить, что в ходе тест-драйва в декабре прошлого года у ровера были запасные колёса, которые не предназначены для использования на Марсе.
3DNews вчера в 09:43
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
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