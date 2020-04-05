Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Юником24», передает РИА Новости.

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

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