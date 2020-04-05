Экономика
Lenta.ruРоссияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Юником24», передает РИА Новости.
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Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:01
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Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Политика
Reuters: Трамп лоббировал непроверенные лекарства от вируса
По данным Reuters, Трамп просил руководство Центров по контролю за заболеваниями, управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и национальных институтов здоровья сфокусировать внимание на двух конкретных препаратах.
Общество
За сутки в Сочи 417 человек нарушили карантинный режим
В течение суток мобильные отряды самоконтроля проверили более 1800 сочинцев, 417 из них нарушили режим карантина.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
Россия приостановила вывоз россиян из-за рубежа
Еще в начале этой недели Росавиация резко сократила квоты на вывоз россиян из-за рубежа.
Здоровье
Российский вирусолог в Италии назвал ошибки борьбы с коронавирусом
Что касается Италии, то врач уверен: правительство этой страны опоздало с введением защитных мер минимум на три недели.
Музыка
Как проводят самоизоляцию артисты и режиссеры
Корреспондент "Российской газеты" узнала, чем занимаются сейчас в условиях самоизоляции из-за коронавируса известные режиссеры, актеры.
Наука
Определены породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме
Специалисты рассказали, что жители Древнего Рима разводили определенные виды собак.
Политика
Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса
По данным американского университета Джона Хопкинса, к полуночи 5 апреля в США число заразившихся коронавирусом достигло 305 тыс. человек.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Общество
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Здоровье
В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу
Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
Политика
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
Как сообщает РИА «Новости», Трамп отметил, что чувствует себя хорошо, но, по его словам «это не для него» — сидеть в Овальном кабинете за великим столом «Резолют» в маске, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, королев.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске раскрыл причину увольнения Шепелева
Отец Жанны Фриске Владимир считает, что причиной увольнения телеведущего Дмитрия Шепелева с Первого канала стали его личные качества и уровень профессионализма.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Общество
Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
По решению Госсовета КНР (Китайской Народной Республики) 4 апреля объявлено днем общенационального траура по умершим от пандемии COVID-19 и врачам, отдавшим свои жизни за спасение других людей.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус
Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Авто
Завод Renault в Москве могут остановить до 15 июня
В связи с чем, эксперты прогнозируют начало работы завода в лучшем случае с 15 июня.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.