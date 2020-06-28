Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.

с чего всё началось

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Футбол Аспас остался недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной» Нападающий «Сельты» Яго Аспас остался недоволен игрой российского форварда Фёдора Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной», который закончился вничью со счётом 2:2, сообщает El Desmarque.

Происшествия В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер» Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 831

Общество На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства. 2,2K

Космос Пандемия привела к сложностям в организации длительного изоляционного эксперимента SIRIUS Иллюстрации Роскосмоса SIRIUS, или Scientific International Research In Unique terrestrial Station, — это серия изоляционных экспериментов, нацеленных на изучение психологии и работоспособности человека в условиях длительного нахождения в замкнутом пространстве.

Политика Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.

Экономика России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке По мнению экспертов, снижение ставок по ипотеке до рекордных значений станет возможным благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5 процента, а также снижению ключевой ставки Центробанка.

Политика В США предлагают выделить около $3,8 млрд на «сдерживание России» Вашингтон, 27 июня 2020, 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд. 48