Коронавирус
ИзвестияРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии
Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:53, Ашберн
Футбол
Аспас остался недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной»
Нападающий «Сельты» Яго Аспас остался недоволен игрой российского форварда Фёдора Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной», который закончился вничью со счётом 2:2, сообщает El Desmarque.
Чемпионат вчера в 22:33
Происшествия
Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре
Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru вчера в 06:13
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Хоккей
Брайан Бурк о драфт-лотерее: «Это позор. В ней должны были участвовать только 7 команд, не попавших в плей-аут»
Бывший генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк подверг критике результаты драфт-лотереи НХЛ.
Sports.ru 00:56
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Шоу-бизнес
После 23 лет брака телеведущий Константин Ивлев развелся с женой
Известный российский шеф-повар, ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев бросил супругу после 23 лет брака.
iReactor 26 июня в 05:33
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 26 июня в 13:28
Политика
В Германии не исключили повторное закрытие границ внутри ЕС
Из-за второй волны коронавируса не исключается повторное закрытие границ внутри Евросоюза.
МонаВиста 00:56
Экономика
Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
Интерфакс 26 июня в 05:49
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Экономика
Znak: глава ПФР поручил отправить «путинские» 10 тысяч рублей 30 июня, перед голосованием по Конституции
Деньги начнут поступать в пять утра.
Весьма 02:17
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений
Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС вчера в 11:43
Космос
Пандемия привела к сложностям в организации длительного изоляционного эксперимента SIRIUS
Иллюстрации Роскосмоса SIRIUS, или Scientific International Research In Unique terrestrial Station, — это серия изоляционных экспериментов, нацеленных на изучение психологии и работоспособности человека в условиях длительного нахождения в замкнутом пространстве.
3DNews 02:04
Политика
Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины
Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
Газета.Ru вчера в 16:54
Экономика
России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке
По мнению экспертов, снижение ставок по ипотеке до рекордных значений станет возможным благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5 процента, а также снижению ключевой ставки Центробанка.
Lenta.ru 02:48
ЖКХ
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов.
Известия вчера в 20:08
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для сердца препараты
Доктор Александр Мясников перечислил препараты, способные нанести вред сердцу.
Дни24 вчера в 02:54
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Газета.Ru 02:21
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
В США предлагают выделить около $3,8 млрд на «сдерживание России»
Вашингтон, 27 июня 2020, 21:38 — REGNUM Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам (U.S. House Committee on Armed Services) выступил с предложением об усилении мер по «сдерживанию России», на реализацию которых предлагает заложить в бюджет 2021 года около $3,8 млрд.
REGNUM вчера в 14:38
Политика
Принстон исключил имя президента США Вильсона из названия за расизм
Один из самых престижных американских университетов - Принстонский - исключил из названия своего колледжа имя 28 президента США Вудро Вильсона.
РЕН ТВ вчера в 14:27
Культура
Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова
Деловое.ТВ вчера в 08:32
Футбол
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
Интерфакс-Спорт вчера в 14:01
Происшествия
Двое человек получили ранения при обстреле автомобиля в Ингушетии
В результате огнестрельные ранения получили два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
РБК вчера в 20:51
Авто
С 1 июля в России вводится запрет на праворульные автомобили
С 1 июля в России начинает действовать ограничение на ввоз праворульных иномарок.
Газета Кемерова 26 июня в 13:57