Общество
Lenta.ruРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции
Всего было продано 2,3 миллиона упаковок лекарств на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Специалисты обратили внимание, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах России.
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с чего всё началось
Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.RT на русском00:00
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В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики
В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю".
Вести.Ru 03:58
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На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
Музыка
В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену
Городской32 (Брянск) 04:01
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 26 июня в 09:49
Политика
В США предъявили обвинения пытавшимся свалить статую Эндрю Джексона
В США предъявили обвинения четверым участникам протеста, которые попытались свалить с постамента статую седьмого президента Соединённых Штатов Эндрю Джексона около Белого дома.
RT на русском 04:37
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
26 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
МонаВиста вчера в 09:58
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Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru вчера в 02:29
Авто
На АвтоВАЗе появилось заводское ателье аксессуаров
Как сообщается, мультимедиа удобнее комплектовать модель не на линии сборки, а на отдельном участке аксессуаров.
Letnews.ru 25 июня в 12:52
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем внуке
Кудрявцева опубликовала в Instagram несколько фото в бассейне, на которых она вместе с внуком. И написала, что это любимый Лева.
RuNews24.ru 05:03
Политика
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Известия вчера в 15:16
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 26 июня в 06:45
Общество
За сутки выявили 110 случаев коронавируса в Саратовской области
На 28 июня в Саратовской области у 6 тыс 225 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:43
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Технологии
Microsoft выпустила утилиту для восстановления данных
Утверждается, что новинка способна восстановить данные, в том числе удалённые из Корзины.
Игромания.ру 03:59
Общество
В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля.
Piter.tv вчера в 09:46
Наука
Ученые выяснили, как стиральная машина может удалить микропластик с тканей
При помощи специальных фильтров стиральная машина может удалять микропластик с тканей. Это снизит количество выбросов в сточные воды на 74%.
Rusargument вчера в 16:43
Политика
Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Армия и оружие
В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море
REGNUM вчера в 14:21
Общество
Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой
Превращение юаня в глобальный финансовый инструмент уже достигло больших успехов, заявил в начале этой неделе на саммите китайской медиагруппы Caixin в Пекине зампредседателя Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР Фанг Синхай.
Взгляд.ру вчера в 02:10
Общество
Число умерших от коронавируса в Тульской области достигло 100 человек
По оперативным данным на 10:45 воскресенья, 28 июня, в Тульской области зарегистрировано ещё 76 официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 04:00
Общество
В Коми до 14 июля продлили режим ограничений из-за коронавируса
Режим ограничений, введенный в Коми на фоне пандемии коронавируса, продлили до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Общество
Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России сообщил в воскресенье о 6791 новом случае заражения за сутки.
Вести.Ru 05:12