Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.

с чего всё началось

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

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