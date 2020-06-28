Экономика

ИзвестияИзвестияРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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с чего всё началось

В России выросли продажи антидепрессантов

Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.
RT на русском00:00

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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Известия02:39

В России зафиксирован рост продаж антидепрессантов

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Life.ru00:24

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Телеканал 360°01:28

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Lenta.ru01:18

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Газета.Ru01:36

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RT на русском00:00
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Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
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