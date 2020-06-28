Экономика
ИзвестияРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии
Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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с чего всё началось
Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.RT на русском00:00
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Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Экономика
В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Футбол
Тренер «Спартака» прокомментировал повреждение Ларссона
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о повреждении нападающего Джордана Ларссона, которое тот получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
RT на русском вчера в 12:20
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений
Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с РФ по Сирии
Издание AMN отмечает, что, по мнению Хулуси Акара, турецкие военные действуют на территории мухафазе Сирийская Идлиб в соответствии с международными соглашениями и законами.
Вечерний курьер 02:58
Общество
Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 03:29
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
Известия вчера в 22:08
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Общество
В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 1052 пациента
В Москве после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны еще 1052 пациента.
Известия 03:01
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 78,06 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 30 копеек — до 78,0589 рубля, курс доллара увеличился на 62,84 копейки, до 69,466 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 25 июня в 05:43
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА Новости, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.
РИА Новости вчера в 12:26
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 26 июня в 09:15
Происшествия
Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
Футбол
«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»
В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 26 июня в 16:52
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Армия и оружие
Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года
Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
REGNUM вчера в 21:53
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье
Главное управление МЧС России по Подмосковью предупредило о грозе с градом и ветре до 20 метров в секунду.
РЕН ТВ 03:16
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11