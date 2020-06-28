Экономика

ИзвестияИзвестияРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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с чего всё началось

В России выросли продажи антидепрессантов

Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.
RT на русском00:00

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Продажи антидепрессантов выросли в России в период самоизоляции

Телеканал 360°01:28

В России зафиксирован рост продаж антидепрессантов

Rambler News Service01:45

Антидепрессанты стали востребованнее в России

Газета.Ru01:36

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Известия02:39

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции

Lenta.ru01:18

Россияне активнее покупали антидепрессанты с марта по июнь

Life.ru00:24

В России выросли продажи антидепрессантов

RT на русском00:00
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Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Экономика

В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
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Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
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Футбол

Тренер «Спартака» прокомментировал повреждение Ларссона

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о повреждении нападающего Джордана Ларссона, которое тот получил в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
RT на русском вчера в 12:20
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

Опасность новой вспышки коронавируса в Москве после снятия ряда ограничений миновала.
Российская газета 03:10
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
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Армия и оружие

Турция анонсировала разрыв соглашения с РФ по Сирии

Издание AMN отмечает, что, по мнению Хулуси Акара, турецкие военные действуют на территории мухафазе Сирийская Идлиб в соответствии с международными соглашениями и законами.
Вечерний курьер 02:58
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Общество

Мишустин утвердил новые правила выдачи субсидий по льготным автокредитам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 03:29
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

Известия вчера в 22:08
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
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Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

Интерфакс 02:10
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
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Общество

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 1052 пациента

В Москве после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны еще 1052 пациента.
Известия 03:01
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Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 78,06 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 30 копеек — до 78,0589 рубля, курс доллара увеличился на 62,84 копейки, до 69,466 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 25 июня в 05:43
Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА Новости, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.
РИА Новости вчера в 12:26
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
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Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 26 июня в 09:15
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Происшествия

Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

РИА Новости вчера в 19:05
Политика

В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
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Футбол

«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»

В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 26 июня в 16:52
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года

Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
REGNUM вчера в 21:53
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Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
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Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Подмосковью предупредило о грозе с градом и ветре до 20 метров в секунду.
РЕН ТВ 03:16
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Общество

Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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