Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.

с чего всё началось

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Общество Соловьев отреагировал на новости о Собчак в монастыре Неприемлемым назвал нападение на съемочную группу Ксении Собчак в монастыре глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. 24

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. 6K

Происшествия Следователи проверят сброс жидкости с фабрики «Норникеля» в тундру Следственный комитет начал проверку сообщения о сбросе отходов Талнахской обогатительной фабрики (принадлежит «Норникелю») в Норильске, сообщает сайт Главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии. 346

Происшествия Полиция шотландского Глазго сообщила о новом нападении в городе Газета Daily Mail сообщает, что полиция оцепила улицы после нового нападения с ножом в центре города.

Гаджеты Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников. 97

Авто BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета Как сообщает издание Car Buzz, BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета: ни один из них никогда прежде не использовался за шесть лет производства гибридного спорткара.

Общество Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах. 4

Общество Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 349

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 651

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году По имеющимся на сегодняшний день сведениям, обновленная «Нива» увидит свет в одно время со следующей генерацией паркетника Lada 4x4, дебютный показ которого запланирован на 2023 год. 158

Авто Объявлен ТОП-3 универсалов до 600 000 рублей Редакция портала Тарантас Ньюс провела анализ отечественного авторынка и выделила топ-3 наиболее интересных подержанных универсалов ценой до 600 000 рублей.