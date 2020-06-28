Экономика
ИзвестияРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии
Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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с чего всё началось
Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.RT на русском00:00
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Кино
Стартует сериал «Водоворот» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли
Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес и другие.
Вокруг ТВ 26 июня в 09:58
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Общество
Соловьев отреагировал на новости о Собчак в монастыре
Неприемлемым назвал нападение на съемочную группу Ксении Собчак в монастыре глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Вести.Ru вчера в 14:05
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет
Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Rambler News Service вчера в 01:49
Армия и оружие
На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 «Витязь»
Вечерний курьер 08:54
Здоровье
Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
Evo-rus.com 04:25
Происшествия
Следователи проверят сброс жидкости с фабрики «Норникеля» в тундру
Следственный комитет начал проверку сообщения о сбросе отходов Талнахской обогатительной фабрики (принадлежит «Норникелю») в Норильске, сообщает сайт Главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии.
Ведомости 04:53
Здоровье
В Самарской области выявили еще 62 случая заболевания коронавирусом
За сутки в регионе выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом.
Самарская газета 06:25
Кино
Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 26 июня в 06:24
Происшествия
Полиция шотландского Глазго сообщила о новом нападении в городе
Газета Daily Mail сообщает, что полиция оцепила улицы после нового нападения с ножом в центре города.
РИА Новости 09:25
Общество
Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям
С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня вчера в 11:48
Авто
Названы пять способов открыть случайно запертый автомобиль
В результате журналистами «Российской газеты» были названы пять способов открыть случайно запертый автомобиль.
Tvoe-avto.com 09:19
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38
Авто
BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета
Как сообщает издание Car Buzz, BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета: ни один из них никогда прежде не использовался за шесть лет производства гибридного спорткара.
Motor 07:00
Экономика
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
Здоровье
Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека
Evo-rus.com вчера в 23:55
Общество
В Москве предотвратили атаку на систему электронного голосования
Вечером 27 июня в Москве предотвращена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции.
ТВ Центр 03:10
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru вчера в 06:13
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
По имеющимся на сегодняшний день сведениям, обновленная «Нива» увидит свет в одно время со следующей генерацией паркетника Lada 4x4, дебютный показ которого запланирован на 2023 год.
Pnzdrive 26 июня в 08:30
Авто
Объявлен ТОП-3 универсалов до 600 000 рублей
Редакция портала Тарантас Ньюс провела анализ отечественного авторынка и выделила топ-3 наиболее интересных подержанных универсалов ценой до 600 000 рублей.
SpeedMe 05:07
Авто
Компания Kia показала на фото дизайн нового минивэна Carnival
Компания Kia показала на фото дизайн нового минивэна Carnival.
Актуальные Новости 26 июня в 04:42
Музыка
Blackpink опережают BTS по просмотрам нового клипа и количеству лайков
Пока Blackpink опережают даже по количеству лайков. У девочек 900 000, у мальчиков только 600 000.
Popcake 26 июня в 06:17