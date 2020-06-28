Экономика

ИзвестияИзвестияРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group. Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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В России выросли продажи антидепрессантов

Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.
RT на русском00:00

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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Известия02:39

В России зафиксирован рост продаж антидепрессантов

Rambler News Service01:45

Продажи антидепрессантов выросли в России в период самоизоляции

Телеканал 360°01:28

Антидепрессанты стали востребованнее в России

Газета.Ru01:36

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции

Lenta.ru01:18

Россияне активнее покупали антидепрессанты с марта по июнь

Life.ru00:24

В России выросли продажи антидепрессантов

RT на русском00:00
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Происшествия

Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

РИА Новости вчера в 19:05
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ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
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Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
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Происшествия

Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре

Екатеринбург, 28 июня 2020, 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре.
REGNUM 01:40
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Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

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Футбол

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В воскресенье, 28 июня, в матче 28-го тура чемпионата Украины черниговская «Десна» примет киевское «Динамо».
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Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

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Футбол

Константин Марадишвили: «ЦСКА мог забивать „Динамо“ и побеждать в матче»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился впечатлениями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:0). — Горд и рад, что спустя 13 лет в клубе смог дебютировать за главную команду, — сказал Марадишвили пресс-службе клуба.
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Общество

Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
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В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
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Адвокат Ефремова назвал требуемую семьей погибшего сумму компенсации

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Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

РБК вчера в 21:25
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Авто

В Узбекистане начнется производство авто Volkswagen в 2022 году

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Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам

Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам.
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Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета вчера в 02:56
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
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Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
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Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин в субботу, 27 июня, сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве.
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В Пермском крае за сутки выявили 55 случаев коронавируса

В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
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В Москве от коронавируса вылечились еще 1052 пациента

В Москве от коронавируса вылечились еще 1052 пациента.
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

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Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:41
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