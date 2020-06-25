Коронавирус
Lenta.ruРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции
Специалисты обратили внимание, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах России. Ранее врач-психиатр Борис Менделевич предупредил россиян о риске появления психических расстройств после самоизоляции.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне залили коронавирус боярышником: резко выросли продажи спиртовых настоек
Московский Комсомолец25 июня в 09:56
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:21, Ашберн
Армия и оружие
Египет намерен закупить у России 500 танков Т-90
Генерал-майор Камель аль-Вазир рассказал в интернете, что Египет намерен приобрести у России 500 танков Т-90.
Актуальные Новости 01:38
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Политика
Телеведущий из Львова признался, что ненавидит украинцев
Киев, 28 июня 2020, 09:03 — REGNUM Телеведущий и журналист из Львова Остап Дроздов рассказал, что он ненавидит Украину и оскорбил своих сограждан.
REGNUM 02:03
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань 26 июня в 09:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Норвич Сити» 27 июня в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Политика
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
Происшествия
Певица Асель Кадырбекова сломала шею и впала в кому
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП в Бишкеке.
Lenta.ru 01:51
Политика
Кремль ответил на протесты Японии из-за геологоразведки у Курил
Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет Япония направила России представление из-за геологических исследований у островов Курильской гряды Хабомаи, Итуруп, Шикотан и Кунашир, на которые претендует Токио.
Национальная служба новостей 26 июня в 06:43
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
Общество
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на АЭС на северо-западе России
Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям, сообщил РИА Новости официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом").
РИА Новости 26 июня в 13:20
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Футбол
«Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии
"Лацио" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1.
РИА Новости вчера в 17:53
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 26 июня в 10:51
Хоккей
Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»
Горобзор.ру 26 июня в 08:06
Политика
Принстонский университет исключил имя Вильсона из названия факультета
Принстонский университет исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма.
РБК вчера в 19:32
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений
Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Штат Миссисипи может изменить флаг после протестов против расизма
На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года.
РИА Новости вчера в 13:00
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Происшествия
Бразильский футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
По информации издания, машина игрока упала со скалы с 200-метровой высоты.
Газета.Ru 01:29
Космос
Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны
Международная группа ученых, включая японских и американских специалистов, выяснила, что причиной странной неоднородности (на обратной стороне Луны намного меньше кратеров, чем на светлой стороне) является неравномерное распределение веществ группы KREEP по поверхности естественного спутника нашей планеты.
Evo-rus.com вчера в 02:44