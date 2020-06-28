Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции

Специалисты обратили внимание, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах России. Ранее врач-психиатр Борис Менделевич предупредил россиян о риске появления психических расстройств после самоизоляции.
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с чего всё началось

В России выросли продажи антидепрессантов

Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.
RT на русском00:00

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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Известия02:39

В России зафиксирован рост продаж антидепрессантов

Rambler News Service01:45

В России выросли продажи антидепрессантов

RT на русском00:00

Продажи антидепрессантов выросли в России в период самоизоляции

Телеканал 360°01:28

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции

Lenta.ru01:18

Россияне активнее покупали антидепрессанты с марта по июнь

Life.ru00:24

Антидепрессанты стали востребованнее в России

Газета.Ru01:36
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Общество

Число умерших от коронавируса в Тульской области достигло 100 человек

По оперативным данным на 10:45 воскресенья, 28 июня, в Тульской области зарегистрировано ещё 76 официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 04:00
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Игры

Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine

Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
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Происшествия

В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

Проверку по факту перекачки в тундру стоков с обогатительной фабрики в Норильске начали представители прокуратуры и Росприроднадзора, дополняет ТАСС.
Вести.Ru 03:58
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:41
Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ вчера в 08:58
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Происшествия

На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

После перестрелки на границе Ингушетии с Северной Осетией ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии.
РИА Новости 03:06
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru 03:44
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Общество

Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом

Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
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Общество

Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара

Пандемия коронавируса отправляет мировую экономику в неизведанные воды, сообщил ФБА "Экономика сегодня" доктор экономических наук Владимир Васильев.
Политическая Экспертиза вчера в 11:57
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Политика

Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что страна выйдет из ситуации, связанной с коронавирусом, "достойно и с минимальными потерями".
Вести.Ru 04:20
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
2,7K
Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
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Футбол

Появилось фото домашней формы «Челси» на новый сезон

В интернете опубликованы фотографии домашнего комплекта формы лондонского «Челси» на следующий сезон.
Нева Спорт 04:22
Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
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Происшествия

Среди новых заболевших COVID-19 под Калининградом есть двое детей

Выявлено 2426 случаев заражения, 1406 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1066 человек, в том числе 61 в условиях обсерватора.
РИА Новости 04:20
Происшествия

Коронованный перед развалом СССР вор в законе Сумбат Тбилисский получил дело

Вор в законе Сумбат Абасов, известный в криминальных кругах, как Сумбат Тбилисский, обвинен по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и отправлен в СИЗО Белгорода.
Lenta.ru 04:49
Политика

Депутат Рады заподозрил тайный меморандум между Украиной и МВФ

По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, украинские власти заключили с Международным валютным фондом тайный меморандум, рассчитанный на сокращение населения страны.
Общественная служба новостей вчера в 05:28
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
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Экономика

Россия отправила в Египет первую партию пассажирских вагонов

Россия отправила в Египет первую партию вагонов для железных дорог, они уже прибыли в место назначения.
Lenta.ru 25 июня в 08:01
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Здоровье

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
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Общество

Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
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Здоровье

209 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Kursk.com 04:00
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