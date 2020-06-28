Экономика
Lenta.ruРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции
Специалисты обратили внимание, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах России. Ранее врач-психиатр Борис Менделевич предупредил россиян о риске появления психических расстройств после самоизоляции.
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с чего всё началось
Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.RT на русском00:00
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Общество
Число умерших от коронавируса в Тульской области достигло 100 человек
По оперативным данным на 10:45 воскресенья, 28 июня, в Тульской области зарегистрировано ещё 76 официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 04:00
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Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
Происшествия
В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики
Проверку по факту перекачки в тундру стоков с обогатительной фабрики в Норильске начали представители прокуратуры и Росприроднадзора, дополняет ТАСС.
Вести.Ru 03:58
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:41
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
После перестрелки на границе Ингушетии с Северной Осетией ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии.
РИА Новости 03:06
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru 03:44
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
Общество
Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара
Пандемия коронавируса отправляет мировую экономику в неизведанные воды, сообщил ФБА "Экономика сегодня" доктор экономических наук Владимир Васильев.
Политическая Экспертиза вчера в 11:57
Политика
Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что страна выйдет из ситуации, связанной с коронавирусом, "достойно и с минимальными потерями".
Вести.Ru 04:20
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году
По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Футбол
Появилось фото домашней формы «Челси» на новый сезон
В интернете опубликованы фотографии домашнего комплекта формы лондонского «Челси» на следующий сезон.
Нева Спорт 04:22
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Происшествия
Среди новых заболевших COVID-19 под Калининградом есть двое детей
Выявлено 2426 случаев заражения, 1406 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1066 человек, в том числе 61 в условиях обсерватора.
РИА Новости 04:20
Происшествия
Коронованный перед развалом СССР вор в законе Сумбат Тбилисский получил дело
Вор в законе Сумбат Абасов, известный в криминальных кругах, как Сумбат Тбилисский, обвинен по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и отправлен в СИЗО Белгорода.
Lenta.ru 04:49
Политика
Депутат Рады заподозрил тайный меморандум между Украиной и МВФ
По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, украинские власти заключили с Международным валютным фондом тайный меморандум, рассчитанный на сокращение населения страны.
Общественная служба новостей вчера в 05:28
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Экономика
Россия отправила в Египет первую партию пассажирских вагонов
Россия отправила в Египет первую партию вагонов для железных дорог, они уже прибыли в место назначения.
Lenta.ru 25 июня в 08:01
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46