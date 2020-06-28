Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.

с чего всё началось

Специалисты обратили внимание, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах России. Ранее врач-психиатр Борис Менделевич предупредил россиян о риске появления психических расстройств после самоизоляции.

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции

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