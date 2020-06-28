Экономика
Lenta.ruРоссияне стали чаще покупать антидепрессанты во время самоизоляции
Всего было продано 2,3 миллиона упаковок лекарств на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Специалисты обратили внимание, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции во многих регионах России.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Аналитики отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции во многих регионах страны. Так, в среднем в марте эти препараты стали продаваться на 35% чаще, чем в аналогичный период 2019 года.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
Кино
Звезда Marvel обвинила «Черную Пантеру» в расизме
Звезда фильмов Marvel Studios Энтони Маки, исполняющий в проектах MCU роль Сокола, раскритиковал студию за отсутствие расового разнообразия.
Газета.Ru 06:19
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Путешествия
Дубай откроется для туристов открытых стран, но будет их штрафовать
Э Вести вчера в 13:17
Интернет
Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память
Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру вчера в 03:28
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец 05:36
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
РИА Новости 00:07
Армия и оружие
США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
Московский Комсомолец 04:31
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 26 июня в 10:51
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Известия вчера в 15:17
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды
Крым не намерен обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24».
RT на русском 06:04
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань 26 июня в 09:30
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
РИА Новости 03:00
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Наука
Возможность получать энергию из черных дыр в космосе доказали ученые
Пенроуз считал, что при делении объекта на 2 части, если их поместить близ горизонта событий, одна часть упадет в черную дыру, тогда как вторая получить дополнительную энергию.
Evo-rus.com вчера в 01:28