Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Среди россиян увеличился спрос на иностранную валюту, они стали покупать ее чаще. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

Телеканал 360°21:30
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
Ридус

Интерес россиян к иностранной валюте вырос

Ридус20:26
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем Россия

Президент США Дональд Трамп раскритиковал директора ФБР Критофера Рэя за то, что тот не видит угрозы со стороны Китая в отношении предстоящих выборов в США, но говорит об активности со стороны России.
Интерфакс21:41

Агент Гарета Бэйла подтвердил переход игрока в «Тоттенхэм»

Агент 31-летнего валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла подтвердил испанскому изданию AS, что окончательные детали перехода его клиента в лондонский «Тоттенхэм Хотспур» урегулированы.
Чемпионат20:02

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39
10

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ruвчера в 02:45
1,6K

Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русскомвчера в 12:03
16

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета16 сентября в 08:49
122