Россияне стали чаще покупать иностранную валюту
Среди россиян увеличился спрос на иностранную валюту, они стали покупать ее чаще. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.В источнике
С чего всё началось
Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты
В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
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