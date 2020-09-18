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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Как пишет издание, в мае и июне покупки иностранной валюты не только восстановились после пандемии коронавируса, но и побили шестилетний рекорд. По подсчетам регулятора, в феврале и марте россияне, покупавшие валюту на сумму более пяти тысяч долларов, приобрели всего 31,6 и 44,21 миллиона долларов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

Телеканал 360°21:30
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
Ридус

Интерес россиян к иностранной валюте вырос

Ридус20:26
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55

На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

«Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС»,— сообщил представитель «Роскосмоса» «РИА Новости».
Коммерсантъ18:55
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Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфоросвчера в 07:55
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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В Барнауле автомобиль несколько метров протащил сбитого пешехода

В комментариях местные жители указывают, что этот участок дороги плохо освещен, к тому же на улице шел дождь, что затрудняло видимость Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером 17 сентября в Барнауле.
Толк21:34

Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму

После выхода в эфире телеканала NBC репортажа, в котором упоминаются "украинские подразделения" в Крыму, у работающих в Вашингтоне российских дипломатов возникли вопросы к американским властям.
Российская газета22:18
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Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Взгляд.рувчера в 12:57
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