Известия 5

Как пишет издание, в мае и июне покупки иностранной валюты не только восстановились после пандемии коронавируса, но и побили шестилетний рекорд. По подсчетам регулятора, в феврале и марте россияне, покупавшие валюту на сумму более пяти тысяч долларов, приобрели всего 31,6 и 44,21 миллиона долларов.