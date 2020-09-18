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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Как пишет издание, в мае и июне покупки иностранной валюты не только восстановились после пандемии коронавируса, но и побили шестилетний рекорд. По подсчетам регулятора, в феврале и марте россияне, покупавшие валюту на сумму более пяти тысяч долларов, приобрели всего 31,6 и 44,21 миллиона долларов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ru23:59
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Застройщики потребовали изменить условия предоставления сельской ипотеки

Компании, которые занимаются строительством малоэтажного жилья, попросили министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ изменить правила предоставления сельской ипотеки.
БИЗНЕС Online01:13

Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Взгляд.рувчера в 12:57
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Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли из России бутылку со следами отравляющего вещества, зная о его содержании в сосуде, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
РИА Новости19:26
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