Россияне стали чаще покупать иностранную валюту
Как пишет издание, в мае и июне покупки иностранной валюты не только восстановились после пандемии коронавируса, но и побили шестилетний рекорд. По подсчетам регулятора, в феврале и марте россияне, покупавшие валюту на сумму более пяти тысяч долларов, приобрели всего 31,6 и 44,21 миллиона долларов.В источнике
С чего всё началось
Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты
В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
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