Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля. При этом ретейлеры утверждают, что товара на складах достаточно и дефицита не будет, передает ТАСС.

В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы

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