Коронавирус
ПрофильВ России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы
Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля. При этом ретейлеры утверждают, что товара на складах достаточно и дефицита не будет, передает ТАСС.
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Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Общество
Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством
Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Происшествия
Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите
На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
В эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале группа Little Big представила песню Uno, с которой будет выступать на "Евровидении" от России в нидерландском Роттердаме.
Авто
Названы самые «страшные» отечественные автомобили
Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.
Кино
Джеймс Ганн опубликовал список фильмов для просмотра в период карантина
Режиссёр «Стражей Галактики» и предстоящего «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн разместил в своем профиле Twitter подборку 10 редких фильмов, которые мало кому удавалось посмотреть.
Общество
Великобритания изолирует людей старше 70 лет на длительный срок
Правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать на длительный период всех граждан, которым более 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей
В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Политика
Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
Биатлон
Дмитрий Васильев: Надо проводить чемпионат России. История с коронавирусом надуманная
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» объяснил, почему чемпионат России по биатлону не должен отменяться из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Пензенской области введен режим повышенной готовности
Решение губернатора Пензенской области вступит в силу со вторника. С 17 марта в Пензенской области будет введен режим повышенной готовности.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась в откровенной фотосессии со шпагой
Многие восхищались экстравагантностью снимка. Другие же просто вновь отметили красоту Светланы Ходченковой.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Общество
В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение
Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Кино
Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»
Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Энергетика
Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Общество
В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина
Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления
В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Происшествия
Два ребенка упали под лед в Вологде
Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).