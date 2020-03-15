Коронавирус

ПрофильПрофильВ России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы

Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля. При этом ретейлеры утверждают, что товара на складах достаточно и дефицита не будет, передает ТАСС.
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Онлайн-сервисы увеличивают сроки доставки товаров из-за возросшего спроса

ТАСС16:38

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В России вырос спрос на крупы и макароны на фоне коронавируса

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В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

РБК09:24

Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса

РИА Новости11:42
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В Москве обстреляли девушек-промоутеров

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Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
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Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством

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Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
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Правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать на длительный период всех граждан, которым более 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.
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«Вечерний Ургант» отказался от зрителей

В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Lenta.ru 16:52
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Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
РБК 14:32
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Дмитрий Васильев: Надо проводить чемпионат России. История с коронавирусом надуманная

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» объяснил, почему чемпионат России по биатлону не должен отменяться из-за пандемии коронавируса.
Спорт день за днем 12:05
Общество

В Пензенской области введен режим повышенной готовности

Решение губернатора Пензенской области вступит в силу со вторника. С 17 марта в Пензенской области будет введен режим повышенной готовности.
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Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
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Шоу-бизнес

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Многие восхищались экстравагантностью снимка. Другие же просто вновь отметили красоту Светланы Ходченковой.
RuNews24.ru 10:59
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Известия 09:15
Политика

Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
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В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение

Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»

Афиша Daily 05:26
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Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть

Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 16:00
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:01
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
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Общество

В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина

Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.
АМИТЕЛ 10:36
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Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления

В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.
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Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

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По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
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РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
РИА Новости 05:29
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