Коронавирус

Сайт города АрмавираСайт города АрмавираИз-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы

Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы. Из-за этого специалисты уже не успевают вовремя подвозить новые товары. Интервалы доставки увеличились на 2-3 дня, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать508

Подробнее о событии

Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса

РИА Новости11:42

Россияне из-за коронавируса начали массово скупать крупу, макароны и консервы

Lenta.ru10:24

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

РБК09:24

Ритейлеры пообещали удовлетворять растущий спрос на товары в России

Известия09:40

В России вырос спрос на крупы и макароны на фоне коронавируса

URA.Ru08:59

Россиян заверили, что дефицита не предвидится

Вести.Ru08:45

Ретейлеры рассказали о росте спроса на крупы и макароны на фоне коронавируса

ТАСС08:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости 06:03
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 00:54
Музыка

«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами

Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
НТВ 05:00
Футбол

Черышева заметили на улице после введения карантина

Пользователь Twitter Joseborras4 заметил на улице российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева.
Спорт-Экспресс 10:44
Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Политика

Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Газета.Ru 11:16
Здоровье

Диетолог дал советы по питанию во время карантина

Врач-диетолог Иван Алименко дал советы по питанию во время карантина. По его словам, в такой ситуации возникает риск набрать лишний вес.
Peterburg2.ru 09:00
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM 09:47
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Общество

«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
РБК 12:17
Общество

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru 10:15
Общество

Вильфанд пообещал москвичам два дня потепления

В четверг москвичей ожидает потепление, которое продержится два дня.
Известия 11:06
Футбол

«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» в матче ФНЛ

Bobsoccer 12:26
Политика

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Вести.Ru 10:50
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone сыграло уже 15 млн человек

Игромания.ру вчера в 02:50
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
Автоновости дня 03:29
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Футбол

«Заря» нанесла «Шахтёру» второе поражение в чемпионате Украины

В матче 23-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Чемпионат 11:09
Происшествия

В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса

«Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»)», — цитирует ТАСС сообщение.
Известия 08:50
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Общество

Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи

Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.
ОК! вчера в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное