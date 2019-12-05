Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.

с чего всё началось

В ноябре продажи подержанных машин в кредит выросли на 15% в количественном выражении и на 25% — в денежном. Как отмечает издание, ссылаясь на данные «АвтоСТАТа», россияне стали чаще покупать в кредит именно подержанные автомобили, а не новые. Доля автокредитов в последних, наоборот, снижается.

Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства

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