Авто
Автоновости дняРоссияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства
В ноябре продажи подержанных машин в кредит выросли на 15% в количественном выражении и на 25% — в денежном. Как отмечает издание, ссылаясь на данные «АвтоСТАТа», россияне стали чаще покупать в кредит именно подержанные автомобили, а не новые. Доля автокредитов в последних, наоборот, снижается.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.Коммерсантъвчера в 01:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Наука
Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство
Футбол
Слуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубом
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.
Политика
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Энергетика
Министр нефти Ирана: ОПЕК достигла согласия по нефтяной сделке
Участники нефтяного картеля достигли согласия по вопросу дальнейших действий в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
Происшествия
Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд руб. по делу Baring Vostok
С заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Общество
Удар по патриотизму: Дудь прокомментировал дело Жукова
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь накануне оглашения Кунцевским судом города Москвы приговора в отношении Егора Жукова, прокомментировал дело студента Высшей школы экономики, обвиняемого властями в экстремизме.
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Политика
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко снова зовут украинцев на Майдан
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
В иркутском аэропорту при посадке Airbus A320 пилотов слепили лазером
6 декабря в 5:18 пилотов самолёта Airbus A320, летевшего из Новосибирска в Иркутск, осознанно пытались ослепить мощным лазером.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Энергетика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
Познер оставит обвинения Певцова без ответа
Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Армия и оружие
Киевские боевики 1 раз нарушили перемирие в ЛНР за минувшие сутки
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Спорт
Легкоатлетка Клишина хочет остаться в США после ухода из спорта
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Фигурное катание
Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная
В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Видеосервис Start продал права на сериал Константина Богомолова "Содержанки" американскому сервису Amazon Prime Video.