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Автоновости дняАвтоновости дняРоссияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства

В ноябре продажи подержанных машин в кредит выросли на 15% в количественном выражении и на 25% — в денежном. Как отмечает издание, ссылаясь на данные «АвтоСТАТа», россияне стали чаще покупать в кредит именно подержанные автомобили, а не новые. Доля автокредитов в последних, наоборот, снижается.
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с чего всё началось

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей. Клиенты часто выбирают более дорогие модели и комплектации при покупке с привлечением заемных средств.
Коммерсантъвчера в 01:05

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Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Коммерсантъвчера в 01:05

Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства

Автоновости днявчера в 03:56

Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили на заемные средства

Тарантас Ньюсвчера в 03:50

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Car.ruвчера в 03:41

Россияне покупают авто с пробегом все чаще на заемные средства

SpeedMeвчера в 03:11

Россиянам перестало хватать на подержанные машины

Lenta.ruвчера в 02:56

Россияне стали чаще покупать подержанные авто на заемные средства

Новые автомобиливчера в 04:46
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Наука

Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство

ТВ Центр 04 декабря в 04:21
Футбол

Слуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубом

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.
ProstoProSport вчера в 13:49
Политика

Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:54
Здоровье

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила – пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
РИА Новости вчера в 19:54
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Энергетика

Министр нефти Ирана: ОПЕК достигла согласия по нефтяной сделке

Участники нефтяного картеля достигли согласия по вопросу дальнейших действий в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.
Евразия Daily 01:44
Происшествия

Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд руб. по делу Baring Vostok

С заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.
Интерфакс 00:56
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Общество

Удар по патриотизму: Дудь прокомментировал дело Жукова

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь накануне оглашения Кунцевским судом города Москвы приговора в отношении Егора Жукова, прокомментировал дело студента Высшей школы экономики, обвиняемого властями в экстремизме.
Московский Комсомолец вчера в 18:38
Общество

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru вчера в 15:49
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС вчера в 03:31
Политика

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко снова зовут украинцев на Майдан

Политическая Экспертиза 04 декабря в 21:26
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Происшествия

В иркутском аэропорту при посадке Airbus A320 пилотов слепили лазером

6 декабря в 5:18 пилотов самолёта Airbus A320, летевшего из Новосибирска в Иркутск, осознанно пытались ослепить мощным лазером.
Московский Комсомолец вчера в 23:13
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 08:40
Энергетика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС вчера в 13:56
Армия и оружие

Киевские боевики 1 раз нарушили перемирие в ЛНР за минувшие сутки

Новостной фронт 01:35
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости вчера в 10:05
Спорт

Легкоатлетка Клишина хочет остаться в США после ухода из спорта

Национальная служба новостей 01:14
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма 03 декабря в 21:19
Технологии

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Фигурное катание

Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная

В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
РИА Новости 04 декабря в 09:57
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

Видеосервис Start продал права на сериал Константина Богомолова "Содержанки" американскому сервису Amazon Prime Video.
ТАСС 01:24
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