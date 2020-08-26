Россияне стали чаще покупать путевки на фоне коронавируса

Средняя сумма чека в турагентствах снизилась на 44%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. В сообщении аналитиков отмечается, что число транзакций в туристических организациях выросло на 25% в августе.