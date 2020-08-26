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Россияне стали чаще покупать путевки на фоне коронавируса

Средняя сумма чека в турагентствах снизилась на 44%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. В сообщении аналитиков отмечается, что число транзакций в туристических организациях выросло на 25% в августе.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

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ТАСС06:12
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Проверка начата после суицида дедушки, обвиненного в хранении конопли

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Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение директора компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина выкупить у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, основавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
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«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета.
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