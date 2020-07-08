Россияне стали чаще покупать в аптеках спиртосодержащие настойки

Городовой 10

За первые шесть месяцев 2020 года в российских аптеках на 8% выросли продажи спиртосодержащих настоек. При этом в прошлом году их популярность упала на 4%. Как передает «Коммерсантъ», всего с января по конец июня россияне купили 57,5 млн упаковок таких настоек на общую сумму в 1,6 млрд рублей.