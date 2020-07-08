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Россияне стали чаще покупать в аптеках спиртосодержащие настойки

За первые шесть месяцев 2020 года в российских аптеках на 8% выросли продажи спиртосодержащих настоек. При этом в прошлом году их популярность упала на 4%. Как передает «Коммерсантъ», всего с января по конец июня россияне купили 57,5 млн упаковок таких настоек на общую сумму в 1,6 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось

В аптеках увеличились продажи «Боярышника»

С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Коммерсантъ18:45
Подробнее о событии

Эксперты: продажи спиртосодержащих настоек в аптеках РФ с начала года выросли на 8%

ТАСС05:18

Возвращение «бояры»: в России резко выросли продажи спиртовых настоек

Вести.Ru03:06

Топ-10 настоек по продажам в 2020 году*

Коммерсантъ18:45

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Эхо Москвы00:40

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Ведомости23:54

Россияне нашли, чем заменить алкоголь и антисептики

URA.Ru23:15

Россияне снова полюбили боярышник

Lenta.ru02:01
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В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости05:52
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В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым

Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости06:02
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости6 июля в 08:25
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ruвчера в 08:00
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У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русскомвчера в 22:10
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Памфилова пообещала разоблачить «политических побирушек и содержанок»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в рамках заседания Центризбиркома прокомментировала результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а также возможные нарушения во время плебисцита.
РБК06:14
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