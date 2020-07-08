Россияне стали чаще покупать в аптеках спиртосодержащие настойки
За первые шесть месяцев 2020 года в российских аптеках на 8% выросли продажи спиртосодержащих настоек. При этом в прошлом году их популярность упала на 4%. Как передает «Коммерсантъ», всего с января по конец июня россияне купили 57,5 млн упаковок таких настоек на общую сумму в 1,6 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
В аптеках увеличились продажи «Боярышника»
С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Коммерсантъ18:45
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