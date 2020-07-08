Общество
АБНРоссияне стали чаще покупать в аптеках спиртосодержащие настойки
За первые шесть месяцев 2020 года в российских аптеках на 8% выросли продажи спиртосодержащих настоек. При этом в прошлом году их популярность упала на 4%. Как передает «Коммерсантъ», всего с января по конец июня россияне купили 57,5 млн упаковок таких настоек на общую сумму в 1,6 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.Коммерсантъвчера в 18:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек
Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля.
Газета.Ru 05:55
Происшествия
Историка Соколова проверят на попытку бегства во Францию после убийства
Следствие заинтересовалось тем, что историк Олег Соколов после убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко звонил в посольство Франции.
Lenta.ru 07:18
Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Аксенов уточнил, что некоторые отели могли незначительно повысить цены на отдых в текущем сезоне из-за издержек, связанных с поздним началом курортного сезона.
РИА Новости 06:37
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Кино
Молодой актрисе отдали роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса»
В приквеле ленты «Безумный Макс: Дорога ярости» молодой актрисе отдали роль 44-летней Шарлиз Терон.
Live24 05:36
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
Общество
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары до +37
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары.
Вести Татарстан 05:38
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Транспорт
РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования
Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в ближайшее время возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые ранее отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.
Известия 03:50
Политика
Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство
Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что аресты российских журналистов похожи на кампанию против свободы прессы.
Ридус 03:41
Происшествия
Подруга Ефремова вспомнила, как Ефремов вел себя сразу после аварии
Аргументы недели 02:51
Футбол
«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА
Пресс-служба "Нижнего Новгорода" объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.
Soccer.ru 04:10
Политика
Кремль прокомментировал идею о переносе Дня России на 1 июля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля не обсуждается.
Общественная служба новостей 07:13
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Шоу-бизнес
Тесть Овечкина выплатит долг в размере 51 миллиона рублей
С бизнесмена Кирилла Шубского, вдовца актрисы Веры Глаголевой и отца Анастасии Шубской, супруги российского хоккеиста Александра Овечкина, суд взыскал 51 миллион рублей.
Lenta.ru 06:59
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Общество
В России могут ввести новое пособие на детей в 50 тысяч рублей в год
В Минспорта сообщили, что максимальный размер пособия составит 50 тысяч рублей в год.
iReactor 06 июля в 05:50
Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
Политика
ФСБ задержала по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса»
Сегодня, 7 июля, ФСБ задержала в Москве советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова (бывшего военного корреспондента «Коммерсанта»).
Properm.ru вчера в 07:54
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30