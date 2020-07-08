Общество
АБНРоссияне стали чаще покупать в аптеках спиртосодержащие настойки
За первые шесть месяцев 2020 года в российских аптеках на 8% выросли продажи спиртосодержащих настоек. При этом в прошлом году их популярность упала на 4%. Как передает «Коммерсантъ», всего с января по конец июня россияне купили 57,5 млн упаковок таких настоек на общую сумму в 1,6 млрд рублей.
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с чего всё началось
С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.Коммерсантъвчера в 18:45
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Политика
Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова
Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относится к суду.
REGNUM 06:23
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
Общество
В Татарии из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение
Казань, 8 июля 2020, 13:21 — REGNUM Гидрометцентр Татарии объявил штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории региона во второй половине дня 8 июля и 9 июля.
REGNUM 06:21
Политика
Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране
Национальная служба новостей 05:07
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Футбол
Сегодня состоится финал Кубка Украины
В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Футбол
Наставник «Крыльев» оценил крупную победу над «Арсеналом»
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев поделился мнением о результате матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 19:35
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за фразы о Дзюбе
«Спартак» подал жалобу в комитет по этике Российского футбольного союза на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
РБК 05:49
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс вчера в 14:59
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
Тарантас Ньюс вчера в 23:56
Здоровье
В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии
Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
Политика
Памфилова пообещала разоблачить «политических содержанок»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала разоблачить ложь и фейки о голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:31
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
Здоровье
На Украине заявили, что могут стать эпицентром COVID-19
Реальное число инфицированных коронавирусом на Украине может достигать 150 тысяч, что может наградить страну статусом эпицентра заболеваемости в Европе.
Rusvesna.su 00:51
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Политика
Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
Уведомление об официальном выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) получил Конгресс Соединенных Штатов от президента Дональда Трампа 7 июля, сообщил американской сенатор-демократ Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 14:44
Футбол
Игрок «Рубина» Абильдгор: «Такая жара – не то, к чему я привык»
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о том, как переносит казанскую жару и о том, в чем сильные стороны ближайшего соперника.
Kazanfirst.ru 05:06
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:14
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо
"Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.
Soccer.ru 06 июля в 12:35
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ вчера в 13:34
Политика
Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»
По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.
РБК 06:27