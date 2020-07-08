Общество

АБНАБНРоссияне стали чаще покупать в аптеках спиртосодержащие настойки

За первые шесть месяцев 2020 года в российских аптеках на 8% выросли продажи спиртосодержащих настоек. При этом в прошлом году их популярность упала на 4%. Как передает «Коммерсантъ», всего с января по конец июня россияне купили 57,5 млн упаковок таких настоек на общую сумму в 1,6 млрд рублей.
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с чего всё началось

В аптеках увеличились продажи «Боярышника»

С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки.
Коммерсантъвчера в 18:45

Подробнее о событии

Эксперты: продажи спиртосодержащих настоек в аптеках РФ с начала года выросли на 8%

ТАСС05:18

Возвращение «бояры»: в России резко выросли продажи спиртовых настоек

Вести.Ru03:06

Россияне нашли, чем заменить алкоголь и антисептики

URA.Ruвчера в 23:15

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Эхо Москвы00:40

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

Ведомостивчера в 23:54

Россияне снова полюбили боярышник

Lenta.ru02:01

Топ-10 настоек по продажам в 2020 году*

Коммерсантъвчера в 18:45
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика

Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относится к суду.
REGNUM 06:23
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Политика

Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны

Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
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Общество

В Татарии из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

Казань, 8 июля 2020, 13:21 — REGNUM Гидрометцентр Татарии объявил штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории региона во второй половине дня 8 июля и 9 июля.
REGNUM 06:21
Политика

Захарова опровергла сообщения о ее назначении послом в другой стране

Национальная служба новостей 05:07
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
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Футбол

Сегодня состоится финал Кубка Украины

В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Футбол

Наставник «Крыльев» оценил крупную победу над «Арсеналом»

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев поделился мнением о результате матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 19:35
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за фразы о Дзюбе

«Спартак» подал жалобу в комитет по этике Российского футбольного союза на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
РБК 05:49
6
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
377
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс вчера в 14:59
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Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
Тарантас Ньюс вчера в 23:56
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Здоровье

В Бурятии начался отлов грызунов из-за бубонной чумы в Монголии

Роспотребнадзор по Республике Бурятия организовал в приграничных с Монголией районах отлов мышевидных грызунов и их проверку на наличие микроба чумы.
Коммерсантъ 02:25
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Политика

Памфилова пообещала разоблачить «политических содержанок»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала разоблачить ложь и фейки о голосовании по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 06:31
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
2,4K
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
1,1K
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
5,1K
Здоровье

На Украине заявили, что могут стать эпицентром COVID-19

Реальное число инфицированных коронавирусом на Украине может достигать 150 тысяч, что может наградить страну статусом эпицентра заболеваемости в Европе.
Rusvesna.su 00:51
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Происшествия

Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
42
Политика

Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ

Уведомление об официальном выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) получил Конгресс Соединенных Штатов от президента Дональда Трампа 7 июля, сообщил американской сенатор-демократ Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 14:44
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Футбол

Игрок «Рубина» Абильдгор: «Такая жара – не то, к чему я привык»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о том, как переносит казанскую жару и о том, в чем сильные стороны ближайшего соперника.
Kazanfirst.ru 05:06
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:14
Футбол

«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо

"Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.
Soccer.ru 06 июля в 12:35
Автоспорт

Сироткин проведёт сезон в GT World Challenge Europe 2020 на «Феррари»

News.ru 06:26
Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ вчера в 13:34
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Политика

Мишустин предложил средство от «глобальной пандемии киберпреступности»

По словам премьера, российские разработки в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке.
РБК 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
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