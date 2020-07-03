Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruРоссияне стали чаще покупать валюту после смягчения карантина

Наличный оборот валюты в России в мае и июне увеличился почти на 30 процентов, если сравнить с двумя предыдущими месяцами. Такие данные представили некоторые крупные российские банки. По их информации, особенно часто россияне закупают американские доллары.
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Россияне стали скупать валюту в предвкушении отдыха за границей

News.ru01:26

Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции

Российская газета03 июля в 01:25

Банки фиксируют рост среднего чека при обмене валюты

ПРАЙМ00:15

Спрос на обмен валюты восстанавливается после отмены режима самоизоляции

ГЛАС.RU03 июля в 05:37

В России начал восстанавливаться спрос на обмен валюты

АБН03 июля в 04:54

Спрос на обмен валюты восстанавливается после смягчения ограничений

Коммерсантъ03 июля в 04:04

Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

URA.Ru00:54
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

"Зенит" во второй раз подряд становится чемпионом России. Это уже шестой титул "сине-бело-голубых" в российской истории.
Вести.Ru 15:27
Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
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Автоспорт

Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии

ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 11:08
Происшествия

В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток

«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.
RT на русском 14:20
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
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Общество

Гидрометцентр предупредил об опасных погодных явлениях в России

В Адыгее 39 градусов прогнозируется, в Ставрополье тоже до 40 градусов. Это действительно очень опасно, — добавил Вильфанд.
Life.ru 13:14
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
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Здоровье

В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19

РИА Новости 15:05
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Политика

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
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Автоспорт

Alfa Romeo оштрафовали на 5000 евро

Механики Alfa Romeo не смогли закрепить переднее правое колесо на машине Кими Райкконена во время пит-стопа, и на трассе оно отделилось от машины, что привело к сходу гонщика и созданию потенциально опасной ситуации.
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Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
iReactor 07:48
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
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Политика

Партия премьера Хорватии лидирует на выборах в парламент с 71 мандатом

Правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича лидирует на выборах в парламент страны с 71 мандатом (из 151), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) после обработки данных с 22,95% участков.
РИА Новости 15:17
Футбол

«Болонья» одержала победу над «Интером» в чемпионате Италии

Футболисты "Болоньи" вдесятером одержали волевую победу над "Интером" в матче 30-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 13:22
Футбол

Алексей Миранчук хочет получать более 3 млн евро

Как сообщает Sport24, полузащитник сборной России, интерес к которому проявляют итальянские клубы, желает получать 3,2 миллиона евро в год.
ProstoProSport 14:50
Политика

Зеленского уличили в уклонении от уплаты налогов

Доход семьи президента составил более 28,6 миллиона гривен (1,05 миллиона долларов по текущему курсу), из них Зеленский и члены его семьи уплатили 3,6 миллиона гривен (132,9 тысячи долларов по текущему курсу) в качестве налогов.
Lenta.ru 06:20
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Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

РИА Новости 15:26
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
АМИТЕЛ 08:19
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Политика

Букмекеры оценили вероятность победы Канье Уэста на выборах президента

РЕН ТВ 14:52
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Армия и оружие

В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса почти 7 тысяч человек

По сведениям на 5 июля, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 85 военнослужащих.
Российская газета 14:25
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
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Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия 03:42
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Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.
Известия 11:21
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
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Футбол

Слуцкий признал, что в «Рубине» нет костяка

Как сообщает Sport24, Слуцкий признал, что качество игры было не самым высоким.
ProstoProSport 14:35
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