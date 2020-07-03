Наличный оборот валюты в России в мае и июне увеличился почти на 30 процентов, если сравнить с двумя предыдущими месяцами. Такие данные представили некоторые крупные российские банки. По их информации, особенно часто россияне закупают американские доллары.

Россияне стали чаще покупать валюту после смягчения карантина

Автоспорт Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. 1

Общество Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке Ранее профсоюз «Курьер» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что курьеры Delivery Club готовят забастовку 6 июля из-за невыплаты зарплаты. 16

Общество Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ". 7

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 764

Футбол «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче АПЛ В матче 33-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Победителя команды не выявили, сыграв вничью со счетом 2:2.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,9K

Происшествия Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке Семейная ссора стала причиной масштабного пожара в жилом доме в Херсонской области Украины.

Гаджеты Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники за 22 доллара Дочерняя фирма китайской компании Xiaomi представила новые беспроводные наушники Baseus Encok W04 Pro TWS по цене 22 доллара. 3

Политика Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции». 354

Политика Процесс съемок обращения Путина попал на видео Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлен процесс подготовки президента России Владимира Путина к записи обращения к россиянам. 7

Политика Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. Его слова приводит РИА Новости. 273