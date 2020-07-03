Финансы
RuNews24.ruРоссияне стали чаще покупать валюту после смягчения карантина
Наличный оборот валюты в России в мае и июне увеличился почти на 30 процентов, если сравнить с двумя предыдущими месяцами. Такие данные представили некоторые крупные российские банки. По их информации, особенно часто россияне закупают американские доллары.
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Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции
Российская газета03 июля в 01:25
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Автоспорт
Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Ранее профсоюз «Курьер» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что курьеры Delivery Club готовят забастовку 6 июля из-за невыплаты зарплаты.
РБК 06:32
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Футбол
«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче АПЛ
В матче 33-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Победителя команды не выявили, сыграв вничью со счетом 2:2.
Sport24.ru 11:09
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Религия
В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников
Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Армия и оружие
Источник: ВВС ЛНА нанесли удары по турецким ЗРК на базе Эль-Ватыя юго-западнее Триполи
Боевая авиация Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара подвергла минувшей ночью ударам стратегически важную авиабазу Эль-Ватыя (в 100 км к юго-западу от Триполи), уничтожив, в частности, размещенные на ней турецкими военными системы противовоздушной обороны.
ТАСС 05:48
Происшествия
Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке
Семейная ссора стала причиной масштабного пожара в жилом доме в Херсонской области Украины.
Вести.Ru 10:47
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа
Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.
РЕН ТВ вчера в 18:41
Гаджеты
Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники за 22 доллара
Дочерняя фирма китайской компании Xiaomi представила новые беспроводные наушники Baseus Encok W04 Pro TWS по цене 22 доллара.
NewInform 10:54
Здоровье
Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин
Слово и Дело 04:04
Общество
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией
Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
Lenta.ru 05:59
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
News.ru 03 июля в 05:17
Политика
Процесс съемок обращения Путина попал на видео
Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлен процесс подготовки президента России Владимира Путина к записи обращения к россиянам.
Pravda.Ru 09:57
Политика
Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:08
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09