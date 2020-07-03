Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruРоссияне стали чаще покупать валюту после смягчения карантина

Наличный оборот валюты в России в мае и июне увеличился почти на 30 процентов, если сравнить с двумя предыдущими месяцами. Такие данные представили некоторые крупные российские банки. По их информации, особенно часто россияне закупают американские доллары.
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Россияне стали скупать валюту в предвкушении отдыха за границей

News.ru01:26

Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

URA.Ru00:54

Спрос на обмен валюты восстанавливается после смягчения ограничений

Коммерсантъ03 июля в 04:04

Спрос на обмен валюты восстанавливается после отмены режима самоизоляции

ГЛАС.RU03 июля в 05:37

В России начал восстанавливаться спрос на обмен валюты

АБН03 июля в 04:54

Банки фиксируют рост среднего чека при обмене валюты

ПРАЙМ00:15

Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции

Российская газета03 июля в 01:25
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье сгорел автобус, направлявшийся в Дагестан

ТАСС 11:01
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Автоспорт

Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
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Общество

Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
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Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Ранее профсоюз «Курьер» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что курьеры Delivery Club готовят забастовку 6 июля из-за невыплаты зарплаты.
РБК 06:32
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Общество

Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Политика

Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
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Шоу-бизнес

Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Российская газета 09:15
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Футбол

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью в матче АПЛ

В матче 33-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Победителя команды не выявили, сыграв вничью со счетом 2:2.
Sport24.ru 11:09
Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Религия

В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников

Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия вчера в 21:16
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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru 09:47
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Армия и оружие

Источник: ВВС ЛНА нанесли удары по турецким ЗРК на базе Эль-Ватыя юго-западнее Триполи

Боевая авиация Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара подвергла минувшей ночью ударам стратегически важную авиабазу Эль-Ватыя (в 100 км к юго-западу от Триполи), уничтожив, в частности, размещенные на ней турецкими военными системы противовоздушной обороны.
ТАСС 05:48
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Происшествия

Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

Семейная ссора стала причиной масштабного пожара в жилом доме в Херсонской области Украины.
Вести.Ru 10:47
Шоу-бизнес

Жена Уилла Смита завела любовника с согласия мужа

Певец Аугуст Алсина заявил, что долгое время встречался с Джадой Пинкетт Смит — женой Уилла Смита.
РЕН ТВ вчера в 18:41
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Гаджеты

Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники за 22 доллара

Дочерняя фирма китайской компании Xiaomi представила новые беспроводные наушники Baseus Encok W04 Pro TWS по цене 22 доллара.
NewInform 10:54
3
Происшествия

В российском городе бродячие собаки напали на гуляющих детей

Lenta.ru 05:33
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Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Здоровье

Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин

Слово и Дело 04:04
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Общество

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
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Политика

Племянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией

Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
Lenta.ru 05:59
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Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
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Общество

Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

News.ru 03 июля в 05:17
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Политика

Процесс съемок обращения Путина попал на видео

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлен процесс подготовки президента России Владимира Путина к записи обращения к россиянам.
Pravda.Ru 09:57
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Политика

Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:08
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Политика

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
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