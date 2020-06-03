Коронавирус
ВедомостиРоссияне стали чаще покупать водку в большой таре
Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
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с чего всё началось
Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).Ведомостивчера в 17:14
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Армия и оружие
Турция считает, что Хафтар не способен выиграть войну в Ливии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не способен выиграть войну у Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Life.ru вчера в 21:12
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации»
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
RT на русском вчера в 12:57
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров
Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. метров, сообщает прокуратура Красноярского края.
RT на русском вчера в 23:59
Общество
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды.
Tomsk.Ru вчера в 20:53
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru вчера в 09:32
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Политика
ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах
Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.
РБК вчера в 12:48
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Происшествия
В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках
Лицо необычного покупателя было скрыто маской. Странная фигура не могла не привлечь внимание охранников магазина.
Вечерний Челябинск 02 июня в 08:36
Происшествия
Протестующие вышли к зданию конгресса США
РИА Новости вчера в 23:07
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Футбол
Сердар Азмун может перейти из «Зенита» в лондонский «Арсенал»
Ранее Артета играл за «Арсенал» вместе с Аршавиным, который сейчас работает в спортивном департаменте клуба из Санкт-Петербурга на руководящей должности.
ГЛАС.RU вчера в 23:30
Общество
В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru вчера в 02:36
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 02 июня в 13:44
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты 02 июня в 15:29
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым
Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь вчера в 11:57
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия вчера в 12:20
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Наука
Бактерии были обнаружены внутри раковых клеток
Live24 вчера в 04:30
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика
Посольство России призвало США отпустить россиян из тюрем
Посольство России в Вашингтоне призвало США отпустить россиян из тюрем страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:48