Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).

Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

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