Коронавирус
ВедомостиРоссияне стали чаще покупать водку в большой таре
Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).
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Экономика
В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов
Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Футбол
«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру вчера в 04:18
Общество
Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива
Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.
Известия 13:42
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Игры
Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2
Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
Экономика
Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO
Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.
Интерфакс 07:16
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Здоровье
Названы симптомы коронавируса у животных
Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
Шоу-бизнес
Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами
Ольга Бузова рассказала подписчикам о романтическом ужине, который для неё устроил возлюбленный Давид Манукян.
Pravda.Ru вчера в 06:29
Политика
Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко
Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.
RT на русском 21:11
Экономика
Регионы могут не досчитаться в бюджете около 500 млрд рублей
Дефицит бюджета в регионах России может достичь около 500 миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:59
Гаджеты
Акция: Xiaomi предлагает купить два крутых смартфона по цене одного
Сегодня, 4 июня, в России начался сбор предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который был представлен на отечественном рынке на прошлой неделе.
Dgl.ru 21:27
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК вчера в 10:11
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
РИА Новости 18:03
Технологии
Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Спорт
Россиянин Дубов стал победителем шахматного онлайн-супертурнира
Интерфакс-Спорт 12:51
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
В новосибирские ЦРБ из-за коронавируса госпитализировали 186 пациентов
23 пациента прибавилось за сутки в районных больницах Новосибирской области, перепрофилированных для лечения коронавируса.
Atas.info 01:42
Технологии
Названы опасные приложения для Android-смартфонов
Некоторые мобильные приложения из Google Play Store, которые предназначены для Android-устройств, оказались опасными для пользователей, сообщает Telegram-канал SecAtor.
Live24 02:03
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44