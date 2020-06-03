Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссияне стали чаще покупать водку в большой таре

Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).
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Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре

РБК20:18

Россияне стали чаще покупать алкоголь в большой таре во время самоизоляции

Коммерсантъ21:43

Россияне проявили интерес к водке в большой таре

Lenta.ru20:27

В карантин россияне стали чаще покупать водку в большой таре

URA.Ru22:38

Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Ведомости17:14

Всё решает рецептура. Кто и как подтверждает качество напитков?

Аргументы и Факты03:00

Дефицит спирта и спрос на запахи из прежней жизни. Что происходит с индустрией парфюмерии во время пандемии

Forbes02:00
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
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Футбол

«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»

«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру вчера в 04:18
Общество

Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива

Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.
Известия 13:42
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Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
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Игры

Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
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Экономика

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.
Интерфакс 07:16
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Здоровье

Названы симптомы коронавируса у животных

Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
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Шоу-бизнес

Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами

Ольга Бузова рассказала подписчикам о романтическом ужине, который для неё устроил возлюбленный Давид Манукян.
Pravda.Ru вчера в 06:29
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Политика

Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко

Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.
RT на русском 21:11
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

ТАСС 07:26
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Экономика

Регионы могут не досчитаться в бюджете около 500 млрд рублей

Дефицит бюджета в регионах России может достичь около 500 миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:59
Гаджеты

Акция: Xiaomi предлагает купить два крутых смартфона по цене одного

Сегодня, 4 июня, в России начался сбор предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который был представлен на отечественном рынке на прошлой неделе.
Dgl.ru 21:27
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Гаджеты

Представлен список iPhone, которые получат iOS 14

Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
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Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
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Армия и оружие

Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК вчера в 10:11
1,9K
Космос

В корабле Маска использовали российские детали

РИА Новости 18:03
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Технологии

Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
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Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
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Спорт

Россиянин Дубов стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

Интерфакс-Спорт 12:51
Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Происшествия

В новосибирские ЦРБ из-за коронавируса госпитализировали 186 пациентов

23 пациента прибавилось за сутки в районных больницах Новосибирской области, перепрофилированных для лечения коронавируса.
Atas.info 01:42
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Технологии

Названы опасные приложения для Android-смартфонов

Некоторые мобильные приложения из Google Play Store, которые предназначены для Android-устройств, оказались опасными для пользователей, сообщает Telegram-канал SecAtor.
Live24 02:03
Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 13:44
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