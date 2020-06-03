Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).

с чего всё началось

Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.

Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 331

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