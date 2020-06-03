Общество
ВедомостиРоссияне стали чаще покупать водку в большой таре
Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
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с чего всё началось
Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).Ведомостивчера в 17:14
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Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Происшествия
Игорь Артамонов прокомментировал задержание чиновника-взяточника
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после заседания оперативного штаба высказался о задержании чиновника, подозреваемого в получении крупной взятки.
ГТРК Липецк вчера в 11:01
Политика
Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств против коронавируса
Министерство здравоохранения опубликовало расширенный перечень лекарственных средств, рекомендованных для лечения COVID-19.
Городовой вчера в 10:03
Происшествия
Новосибирских спасателей отправят к месту разлива нефти в Норильске
За специалистами Сибирского спасательного центра из Московской области вылетел самолет МЧС На север Красноярского края 4 июня вылетят 100 специалистов Сибирского спасательного центра (Новосибирская область) для ликвидации последствий разлива 21 тыс. тонн дизельного топлива.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:15
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Технологии
Эксперт рассказал о приемах прослушки смартфона
Существует несколько признаков прослушки смартфона, один из распространенных - когда в гаджете присутствует стороннее приложение, которое сам владелец не устанавливал.
Газета.Ru 01:20
Игры
Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2
Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру вчера в 10:04
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион
Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник вчера в 01:11
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
РИА Новости вчера в 16:43
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru 02 июня в 23:09
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Шоу-бизнес
Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым
Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
Политика
Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию
Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
Эхо Москвы в Челябинске 00:09
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
Наука
В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль вчера в 13:47
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10