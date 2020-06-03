Общество

ВедомостиВедомостиРоссияне стали чаще покупать водку в большой таре

Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
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с чего всё началось

Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).
Ведомостивчера в 17:14

Подробнее о событии

Россияне на самоизоляции стали покупать водку в большой таре

Аргументы и Факты01:33

«Ведомости»: россияне с апреля стали чаще покупать алкоголь в бутылках большого объема

ТАССвчера в 23:32

Россияне стали покупать водку большими тарами

Комсомольская правдавчера в 23:06

Россияне стали чаще покупать алкоголь в большой таре во время самоизоляции

Коммерсантъвчера в 21:43

Россияне проявили интерес к водке в большой таре

Lenta.ruвчера в 20:27

Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре

РБКвчера в 20:18

Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Ведомостивчера в 17:14
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
331
Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
1,4K
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
110
Политика

Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ

Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
27
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
74
Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

ТАСС 00:06
2
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
738
Происшествия

Игорь Артамонов прокомментировал задержание чиновника-взяточника

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после заседания оперативного штаба высказался о задержании чиновника, подозреваемого в получении крупной взятки.
ГТРК Липецк вчера в 11:01
15
Политика

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ вчера в 11:12
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств против коронавируса

Министерство здравоохранения опубликовало расширенный перечень лекарственных средств, рекомендованных для лечения COVID-19.
Городовой вчера в 10:03
97
Происшествия

Новосибирских спасателей отправят к месту разлива нефти в Норильске

За специалистами Сибирского спасательного центра из Московской области вылетел самолет МЧС На север Красноярского края 4 июня вылетят 100 специалистов Сибирского спасательного центра (Новосибирская область) для ликвидации последствий разлива 21 тыс. тонн дизельного топлива.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:15
9
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
1,9K
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
631
Технологии

Эксперт рассказал о приемах прослушки смартфона

Существует несколько признаков прослушки смартфона, один из распространенных - когда в гаджете присутствует стороннее приложение, которое сам владелец не устанавливал.
Газета.Ru 01:20
78
Игры

Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру вчера в 10:04
1
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
3,4K
Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
9
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион

Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник вчера в 01:11
3
Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

РИА Новости вчера в 16:43
22
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
180
Политика

Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается

Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru 02 июня в 23:09
4
Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
11
Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
10
Шоу-бизнес

Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым

Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
121
Политика

Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию

Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
Эхо Москвы в Челябинске 00:09
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
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Наука

В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя

В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль вчера в 13:47
Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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