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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать жилье на повысившем налоги Кипре

Цены в 2020 году практически не изменились. Ранее в августе Кипр согласился повысить до 15 процентов налоги на проценты и дивиденды ради налогового соглашения с Россией.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре

Средняя сумма аналогичных сделок в 2018 году была около € 400 тыс. По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС.
ТАССвчера в 09:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать жилье на повысившем налоги Кипре

Lenta.ru05:50
Коммерсантъ FM

Россияне присматривают виды на Кипре

Коммерсантъ FM05:02
News.ru

У россиян вырос интерес к недвижимости на Кипре

News.ruвчера в 10:24
ТАСС

Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре

ТАССвчера в 09:34
Коммерсантъ

Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью на Кипре

Коммерсантъвчера в 09:26

Суд по делу Ефремова отложили на неделю из-за госпитализации актера

Из-за тяжелого физического состояния актера Михаила Ефремова, госпитализированного в реанимацию из здания Пресненского суда Москвы 11 августа, процесс по делу о смертельном ДТП отложили на неделю.
Суд по делу Ефремова отложили на неделю из-за госпитализации актера
Газета.Ru05:34
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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«Единая Россия» предлагает законодательно увеличить оклады бюджетников

По сообщению портала mkset.ru, депутаты партии «Единая Россия» предложили законопроект, который бы изменил систему начисления заработных плат для сотрудников бюджетных организаций.
Город55.рувчера в 05:57
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