Россияне стали чаще покупать жилье на повысившем налоги Кипре
Цены в 2020 году практически не изменились. Ранее в августе Кипр согласился повысить до 15 процентов налоги на проценты и дивиденды ради налогового соглашения с Россией.В источнике
С чего всё началось
Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре
Средняя сумма аналогичных сделок в 2018 году была около € 400 тыс. По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС.
ТАССвчера в 09:34
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