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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать жилье на повысившем налоги Кипре

Цены в 2020 году практически не изменились. Ранее в августе Кипр согласился повысить до 15 процентов налоги на проценты и дивиденды ради налогового соглашения с Россией.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре

Средняя сумма аналогичных сделок в 2018 году была около € 400 тыс. По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС.
ТАССвчера в 09:34
Подробнее о событии
VSE42.RU

Россияне стали скупать больше недвижимости на Кипре

VSE42.RU06:56
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать жилье на повысившем налоги Кипре

Lenta.ru05:50
Коммерсантъ FM

Россияне присматривают виды на Кипре

Коммерсантъ FM05:02
News.ru

У россиян вырос интерес к недвижимости на Кипре

News.ruвчера в 10:24
ТАСС

Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре

ТАССвчера в 09:34
Коммерсантъ

Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью на Кипре

Коммерсантъвчера в 09:26

Гражданин Азербайджана задержан в Иваново по подозрению в педофилии

26-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).
Гражданин Азербайджана задержан в Иваново по подозрению в педофилии
Интерфакс - Россия06:52
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБК06:56

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости07:10
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