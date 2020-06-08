В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке. Общие показатели за все время работы СБП на 1 июня 2020 года достигли 16 млн операций объемом 135 млрд рублей. Рост трансакций через СБП в апреле-мае усилился.

с чего всё началось

Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП). В мае россияне сделали свыше 2 млн переводов с помощью сервиса на сумму более 20 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Центробанке.

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