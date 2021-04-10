Россияне стали чаще страховаться от киберпреступлений
Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз — количество купленных компаниями полисов приблизилось к тысяче. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).В источнике
С чего всё началось
На страх и киберриск: в 2020-м резко вырос спрос на полисы от хакеров
Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз — количество купленных компаниями полисов приблизилось к тысяче. Такими данными с «Известиями» поделились во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Участники рынка также отмечают всплеск спроса на такого рода услуги.
Известия00:42