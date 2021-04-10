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Lenta.ru

Россияне стали чаще страховаться от киберпреступлений

Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз — количество купленных компаниями полисов приблизилось к тысяче. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).В источнике
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На страх и киберриск: в 2020-м резко вырос спрос на полисы от хакеров

Спрос на страховки от киберпреступлений в 2020 году вырос в пять раз — количество купленных компаниями полисов приблизилось к тысяче. Такими данными с «Известиями» поделились во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Участники рынка также отмечают всплеск спроса на такого рода услуги.
Известия00:42

Подробнее о событии

Россияне стали чаще страховаться от киберпреступлений

Lenta.ru00:59

Киберстрахование всерьез заинтересовало российские компании

РЕН ТВ18:55

В России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

Life.ru23:06

СМИ: в России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

Московский Комсомолец21:57

В России зафиксирован резкий рост спроса на страховку от киберпреступлений

Газета.Ru21:06

«Известия»: в России в 2020 году резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений

ТАСС20:55

На страх и киберриск: в 2020-м резко вырос спрос на полисы от хакеров

Известия00:42
Интересное

Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов

Минобороны России запустило на своем сайте специальный раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, в котором представлены архивные документы, связанные с подготовкой к полетам на орбиту и сведения о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд.
РИА Новости18:54