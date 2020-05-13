Общество
Lenta.ruРоссияне стали чаще умирать от алкоголя в период пандемии коронавируса
Россияне, находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс» в среду, 13 мая.
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ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.ТАСС06:50
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Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
Шоу-бизнес
Джиган рассказал в эфире у Тимати о лечении от наркозависимости
Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике.
Телеканал 360° 04:09
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Появилась мошенническая схема с ваучерами за отмененный авиарейс
«С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий с применением нового сценария социнженерии», - рассказал изданию начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
Ридус 02:14
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Политика
Ангела Меркель попала под перекрестный допрос
Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы.
Коммерсантъ 13:17
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Экономика
Госдума одобрила резкое увеличение возмещения по вкладам
Министр финансов Антон Силуанов, который ранее поддержал законопроект, подчеркнул, что 10 млн руб. будет компенсироваться в тех случаях, когда граждане оказались в «сложных жизненных ситуациях».
Инвест-Форсайт 06:24
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Наука
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.
Lenta.ru 06:36
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Единоборства
Усик принял вызов на бой от борца Грицая
Украинский боксер Александр Усик ответил борцу Богдана Грицая, который ранее предложил ему провести бой без правил.
Metaratings 11 мая в 11:26
Единоборства
Президент UFC Уайт намерен помешать Тайсону вернуться в бокс
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал решение бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона вернуться на ринг.
RT на русском 11:34
Общество
В Мурманской области медикам заплатили обещанную президентом надбавку только за проведенное с больными коронавирусом время
Министр здравоохранения Дмитрий Панычев заявил, что расчеты были сделаны с ошибкой, а медики должны получать доплаты за все рабочее время, вне зависимости от контакта с больными.
7х7 10:43
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, до 531,5 млн баррелей
Стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 639,8 миллиона баррелей.
ПРАЙМ 11:06
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Общество
Общие перемены отменят в российских школах
Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
Путешествия
Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции
Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:05
Футбол
Проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным
Бывший премьер правительства России, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "КП".
Газета.Ru 09:20