ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Россияне, находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс» в среду, 13 мая.

Россияне стали чаще умирать от алкоголя в период пандемии коронавируса

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