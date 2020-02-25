Общество
Lenta.ruРоссияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Читать в источнике
Оценить235
с чего всё началось
"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.РИА Новостивчера в 21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Общество
В Смольном не связывают увольнение главврача Боткинской больницы с побегом пациентов из карантина
Как сообщалось, Яковлев был уволен с поста главного врача Боткинской больницы после того, как четверо пациентов с подозрением на новый коронавирус самовольно покинули карантинный блок.
Гаджеты
Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Гаджеты
Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Язов
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии по футболу
"Ливерпуль" нанес поражение лондонскому "Вест Хэму" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Общество
В голосовании по поправкам в Конституцию хотят участвовать 66% россиян
В голосовании по внесению поправок в Основной закон страны планируют участвовать две трети россиян, заявил во вторник глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Армия и оружие
ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
Общество
Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука
Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Кино
Седьмой сезон «Сватов» станет последним — режиссер Андрей Яковлев
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Общество
«Ъ» узнал о согласии Путина на консолидацию «дочки» «Россетей»
Речь идет, в частности, о том, что глава "Россетей" Павел Ливинский может получить полный управленческий контроль над ФСК (сейчас эту компанию возглавляет Андрей Муров).
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Здоровье
Москвичи пройдут бесплатную диагностику шести видов рака
В Москве подходит к концу акция по бесплатному обследованию на наличие первичных признаков шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний.
Происшествия
В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму
Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду
Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.