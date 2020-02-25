Общество
Lenta.ruРоссияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем на 67,5 рублей, или на 10,9%, и составил 552 рубля, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:04
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