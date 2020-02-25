Общество
Lenta.ruРоссияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
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с чего всё началось
"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.РИА Новостивчера в 21:04
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Общество
Посольство рекомендовало россиянам не ездить на север Италии
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — приводит RT слова представителя ведомства.
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Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии
В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
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ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Происшествия
Забравшийся на мост мужчина перекрыл движение у Кремля
Движение по правой полосе моста в сторону Кремля и набережной частично перекрыты.
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Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Общество
Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Спорт
Олимпийский чемпион Фарах признался в нарушении антидопинговых правил
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Общество
Свердловский минздрав договорился с бунтующими медиками ОДКБ
В минздраве подчеркнули, что, пока шла проверка, администрация больницы занималась устранением замечаний сотрудников.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Политика
США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против Каракаса, об этом 24 февраля сообщает Reuters.